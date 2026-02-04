La ejemplar historia de Arturo Hernández, el niño que sobrevivió a las inundaciones en Necoclí al aferrarse a un árbol por más de 15 horas

Necoclí, un pequeño municipio del Urabá antioqueño que por años vio cómo miles y miles de migrantes atravesaban sus calles y sus playas en busca del lejano sueño americano, hoy está sumido en el agua.

Las intensas lluvias que llegaron con el frente frío y el fenómeno de La Niña llevaron al desbordamiento de ríos, altos oleajes e inundación de sus calles.

En una de esas emergencias, según informó la Gobernación de Antioquia, cuatro personas que estaban en un albergue fueron arrastradas por el agua; una de ellas murió y las otras tres estaban desaparecidas.

Doloroso balance por las lluvias en Antioquia: tres desaparecidos, un muerto y más de 7.500 familias afectadas

Emergencias como esas se repitieron en las últimas horas en cada rincón del municipio.

“Por ejemplo, hemos rescatado familias de tres personas que se han tenido que quedar amontonadas en un morrito”, le dijo a SEMANA la secretaria de Gobierno, Yaned Macías.

Sin embargo, uno de los momentos más críticos se vivió durante unas 15 horas, tiempo en el que Arturo Hernández, un menor de 14 años —en el intento de escapar de las inundaciones—, se subió a un árbol y estuvo aferrado a las ramas para evitar ser llevado por las aguas.

En diálogo con 24/7, un medio local, el pequeño dijo que llegó al árbol tras ser arrastrado por el agua.

“Un corrientica me llevó y la única solucion mía fue montarme en ese palo y esperar que viniera la ayuda, ahí estaban mis papás, me daban fuerza, me gritaban que no me tirara, que me iban a rescatar”, contó el menor de edad.

Sin embargo, según la secretaria de Gobierno, la alerta sobre la emergencia del pequeño Arturo, que ocurrió en la vereda El Algodón, la recibieron por una llamada telefónica, pero fueron pasando las horas y el rescate se hacía cada vez más complejo.

Ideam reportó 165 municipios en alerta roja por fuerte temporada de lluvias

En el pueblo, que hoy acumula más de 1.200 familias damnificadas, la noticia empezó a correr. Se elevaron oraciones, durante la noche del lunes y la madrugada del martes por la suerte de Arturito, como le dicen.

“Cuando ya eran las 8 de la noche, no había forma de ingresar allá. El clima tampoco dejaba ingresar a ingún helicoptero”, indicó.

Pero el menor se las ingenió en medio de la hostilidad del clima y del acecho de los animales para sobrevivir.

“Yo siempre llegaba y me sostenía con las manos, cuando me cansaba, me bajaba; cuando los zancudos, me metía al agua. Me sentía cansado, porque me estaba esforzando ahí, con miedo porque pedía auxilio y ni panga (lanchas rápidas) ni helicóptero aparecieron”, recordó Arturito.

Entrada el alba del martes, aseguran las autoridades municipales, hicieron todo para ponerlo a salvo.

“Estaba en el último lugar al que tenían acceso las pangas, que era a más de tres horas de viaje. Enviamos lanchas a rescatarlo, pero había personas también atrapadas por las crecientes que se subieron a los techos de sus casas y que cuando veían una lancha se le tiraban; panga que iba subiendo al rescate, panga a la que la gente se le tiraba, se fueron llenando hasta con 25 personas”, contó la funcionaria.

La buena nueva llegó pasadas las 9 de la mañana, cuando un grupo de personas en una canoa de madera lo rescataron.

“No dormí, era la esperanza de vida para todos, me hubiera frustrado toda la vida pensando en la muerte de ese niño. Vos sabías que estaba ahí, pero no había cómo rescatarlo, era la impotencia de todos. No solo se salvo él, nos salvó la vida a todos”, comentó la secretaria de Gobierno de Necoclí.

Incluso, admitió que mediante las labores de rescate de Arturito, una de las lanchas se volteó, pero por suerte nadie perdió la vida.

Hoy el pequeño está a salvo, mientras las autoridades buscan la manera de atender a los damnificados, que están en los diez albergues dispuestos para su socorro o en casas de familiares.

Otra es la situación que se vive al intentar salir del municipio hacia Montería, pues el puente de Mulatos quedó totalmente destruido.

Puente de Mulatos, en Necoclí, destruido por la fuerza de las lluvias. Foto: Redes sociales

“Acá la gente perdió todo. Si tenían sembrado diez cebollas, diez cebollas perdieron”, concluyó la secretaria de Gobierno, quien a pesar de reconocer que ya hay presencia de la Gobernación de Antioquia y del Gobierno nacional, en la población necesitan alimentos, elementos de aseo y otros utensilios para los afectados.