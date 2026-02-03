Colombia atraviesa un nuevo episodio de lluvias persistentes que ha elevado el nivel de riesgo en gran parte del territorio nacional. Según el más reciente reporte del Ideam, 636 municipios presentan algún tipo de alerta por deslizamientos, de los cuales 165 están en nivel rojo, el más alto en la escala de riesgo.

Los departamentos más afectados por la amenaza de movimientos en masa son Antioquia, con 40 municipios en alerta roja; Chocó, con 16; Nariño y Santander, con 12 cada uno; Cauca, con 11; y Cundinamarca y Tolima, con nueve municipios respectivamente.

A este panorama se suman las alertas hidrológicas por posibles inundaciones y crecientes súbitas en varias cuencas del país. En la región Magdalena–Cauca se concentran más de 20 alertas rojas, mientras que en el Caribe, el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía también se mantienen niveles de advertencia entre rojo, naranja y amarillo.

Lluvias en Colombia. Foto: Colprensa

Seguirán las lluvias en el país

El pronóstico para las próximas horas no es alentador. El Ideam prevé condiciones mayormente nubladas con lluvias moderadas a fuertes en amplios sectores del país, especialmente en la región Pacífica, zonas de la región Andina y áreas del Caribe.

También se esperan precipitaciones relevantes en el occidente, oriente y sur de la Amazonía, mientras que en la Orinoquía predominarían condiciones secas, aunque con lluvias puntuales.

Sistema Distrital de Gestión del Riesgo activo por lluvias registradas en las últimas horas en el río Pance. Foto: Alcaldía de Cali

Las precipitaciones más intensas podrían concentrarse en el occidente de Antioquia, el centro y sur del Chocó, Cauca y Nariño, así como en sectores del Valle del Cauca, Tolima, Huila y Santander.

En las principales ciudades, el panorama es similar: Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla enfrentarían jornadas mayormente nubladas con lluvias intermitentes, mientras que Bogotá podría registrar precipitaciones sectorizadas en la tarde.

Lluvias arrecian en Cali. Foto: Montaje El País

Las autoridades recomiendan a las comunidades en zonas de riesgo mantenerse atentas a las alertas oficiales y a posibles cambios en las condiciones climáticas, en un contexto en el que las lluvias continúan marcando el inicio de febrero en el país.