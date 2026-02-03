Nación

Ideam reportó 165 municipios en alerta roja por fuerte temporada de lluvias

Los departamentos más afectados por la amenaza de movimientos en masa son Antioquia, Chocó, Nariño, Santander, Cauca, Cundinamarca y Tolima.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 6:02 p. m.
Emergencias por lluvias en todo el país.
Emergencias por lluvias en todo el país. Foto: Sumnistradas a SEMANA.

Colombia atraviesa un nuevo episodio de lluvias persistentes que ha elevado el nivel de riesgo en gran parte del territorio nacional. Según el más reciente reporte del Ideam, 636 municipios presentan algún tipo de alerta por deslizamientos, de los cuales 165 están en nivel rojo, el más alto en la escala de riesgo.

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas y señaló cuándo dejará de llover en Colombia

Los departamentos más afectados por la amenaza de movimientos en masa son Antioquia, con 40 municipios en alerta roja; Chocó, con 16; Nariño y Santander, con 12 cada uno; Cauca, con 11; y Cundinamarca y Tolima, con nueve municipios respectivamente.

A este panorama se suman las alertas hidrológicas por posibles inundaciones y crecientes súbitas en varias cuencas del país. En la región Magdalena–Cauca se concentran más de 20 alertas rojas, mientras que en el Caribe, el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía también se mantienen niveles de advertencia entre rojo, naranja y amarillo.

¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a varias regiones del país?
Lluvias en Colombia
Lluvias en Colombia. Foto: Colprensa

Seguirán las lluvias en el país

El pronóstico para las próximas horas no es alentador. El Ideam prevé condiciones mayormente nubladas con lluvias moderadas a fuertes en amplios sectores del país, especialmente en la región Pacífica, zonas de la región Andina y áreas del Caribe.

Nación

Este es el panorama de las emergencias invernales en Colombia: mandatarios locales y departamentales prenden alarmas

Nación

Vuelve y juega: Andrés Calle volvió a intentar salir de la cárcel y la Corte Suprema le dijo ‘no’

Nación

Polémica frase del procurador Eljach ante quejas de funcionarios participando en política: “Falta que llamen para despinchar”

Nación

Rescatan el cuerpo de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo, quien murió ahogado: así lo encontraron

Nación

Caso Uribe: Corte Suprema congeló casación del proceso hasta resolver recusación contra el magistrado ponente

Nación

La Procuraduría también se opone a aplazar las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo

Nación

El meteorólogo Max Henríquez hace fuerte advertencia por fenómeno que afecta a Colombia: “Riesgo para la vida”

Nación

Barco encalla en playas de Santa Marta tras el fuerte oleaje: hay otras emergencias en el Caribe por fuertes lluvias

Medellín

Doloroso balance por las lluvias en Antioquia: tres desaparecidos, un muerto y más de 7.500 familias afectadas

Barranquilla

¿Lloverá durante La Guacherna en el Carnaval de Barranquilla?: esto dice el Ideam

También se esperan precipitaciones relevantes en el occidente, oriente y sur de la Amazonía, mientras que en la Orinoquía predominarían condiciones secas, aunque con lluvias puntuales.

Ideam pronostica cómo estará el clima en Colombia este martes, 3 de febrero: habla de precipitaciones “fuertes” y cielo nublado
Sistema Distrital de Gestión del Riesgo activo por lluvias registradas en las últimas horas en el río Pance.
Sistema Distrital de Gestión del Riesgo activo por lluvias registradas en las últimas horas en el río Pance. Foto: Alcaldía de Cali

Las precipitaciones más intensas podrían concentrarse en el occidente de Antioquia, el centro y sur del Chocó, Cauca y Nariño, así como en sectores del Valle del Cauca, Tolima, Huila y Santander.

En las principales ciudades, el panorama es similar: Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla enfrentarían jornadas mayormente nubladas con lluvias intermitentes, mientras que Bogotá podría registrar precipitaciones sectorizadas en la tarde.

Lluvias en Cali durante la tarde del domingo 1 de febrero.
Lluvias arrecian en Cali. Foto: Montaje El País

Las autoridades recomiendan a las comunidades en zonas de riesgo mantenerse atentas a las alertas oficiales y a posibles cambios en las condiciones climáticas, en un contexto en el que las lluvias continúan marcando el inicio de febrero en el país.

Más de Nación

Ataque terrorista en el Cauca.

Atentado terrorista en la vía Villa Rica - Caloto, Cauca: explota un carrobomba; esto se sabe

Fuertes lluvias generan emergencias en Medellín.

Este es el panorama de las emergencias invernales en Colombia: mandatarios locales y departamentales prenden alarmas

Emergencias por lluvias en el Caribe.

Ideam reportó 165 municipios en alerta roja por fuerte temporada de lluvias

Andrés Calle, expresidente de la Cámara, habría recibido $1.000 millones en efectivo en un apartamento en Montería para apoyar reformas del Gobierno.

Vuelve y juega: Andrés Calle volvió a intentar salir de la cárcel y la Corte Suprema le dijo ‘no’

Curso interamericano de elecciones y democracia

Polémica frase del procurador Eljach ante quejas de funcionarios participando en política: “Falta que llamen para despinchar”

El cuerpo sin vida de alias Gonzalito.

Rescatan el cuerpo de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo, quien murió ahogado: así lo encontraron

No

Caso Uribe: Corte Suprema congeló casación del proceso hasta resolver recusación contra el magistrado ponente

Las consultas interpartidistas se harán el 8 de marzo de 2026. El 31 de mayo será la primera vuelta presidencial.

La Procuraduría también se opone a aplazar las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo

Meteorólogo Max Henríquez y el fenómeno de mar de leva.

El meteorólogo Max Henríquez hace fuerte advertencia por fenómeno que afecta a Colombia: “Riesgo para la vida”

Emergencias por lluvias en el Caribe.

Barco encalla en playas de Santa Marta tras el fuerte oleaje: hay otras emergencias en el Caribe por fuertes lluvias

Noticias Destacadas