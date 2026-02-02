Doloroso balance por las lluvias en Antioquia: tres desaparecidos, un muerto y más de 7.500 familias afectadas

Momentos angustiantes viven cientos de familias en el Suroeste y en el Urabá antioqueño por cuenta de las lluvias que están generando estragos también en el Caribe colombiano.

Luego de liderar un Consejo Departamental extraordinario de Gestión del Riesgo de Desastres, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó un balance parcial.

“En la conversación con los alcaldes encontramos que hay 7.511 familias que necesitan la ayuda humanitaria de emergencia y eso lo estamos disponiendo con el Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia), esperamos que pueda llegar tan pronto como logísticamente lo podamos acometer”, dijo.

El martes, 3 de febrero, el gobernador espera poder visitar San Juan de Urabá, que vive una difícil situación por las inundaciones, que llevaron a su población a pensar en las peores épocas, cuando a su municipio le llamaron el ‘Mocho’, porque quedó dividido por las aguas.

Este frente frio incrementó las precipitaciones en un 64,4 %. Foto: Ideam

Según las cifras de las autoridades departamentales, en Urabá se registran afectaciones en 10 de sus 11 municipios, a excepción de Mutatá; también hay afectaciones en El Bagre, en Bajo Cauca y Urrao, en el Suroeste. “Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Necoclí son los municipios con mayores afectaciones”, dijeron desde la Gobernación.

Necoclí, por su parte, es uno de los municipios donde el drama ha sido más fuerte: una persona murió, tres más que permanecían en un albergue fueron reportadas como desaparecidas.

Las autoridades planean adelantar acciones en vías con 45 frentes de maquinaria amarilla activos, 15 de ellos en Urabá para atender las vías que tienen mayores dificultades.

Lo preocupante es que el pronóstico emitido través del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA) estableció que el fin de semana se activaron 22 alertas, 11 por precipitación y 11 por incremento en los niveles de ríos y quebradas, que fueron comunicadas a los consejos municipales de gestión del riesgo.

“Los análisis técnicos indican que, aunque los meses de enero y febrero hacen parte de la segunda temporada de menores lluvias en el departamento, desde mediados de octubre de 2025 se han presentado condiciones asociadas al fenómeno de La Niña, lo que ha favorecido el aumento de las precipitaciones y acumulados superiores a los promedios históricos”, según la Gobernación.

Aunque si por esos lados del país llueve, en Bogotá y eñ Caribe nada que escampa. Por ejemplo, Cartagena, Córdoba, Sucre y en Acandí se tomaron medidas de bandera roja para evitar el zarpe de embarcaciones, y se prohibió el ingreso de personas al mar.

Las olas en lugares como Capurganá, corregimiento de Acandí, han alcanzado hasta cuatro metros y las lluvias no cesan, todo, según los expertos, por el frente frío que viene desde el norte.