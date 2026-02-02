Caribe

Caribe colombiano, en alerta por fuertes oleajes causados por frente frío: en Cartagena prohibieron entrar a las playas

Medidas similares también fueron tomadas en Córdoba, Sucre y Capurganá, en el Urabá chocoano.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 10:32 p. m.
Este 2 de febrero, cerranron las playas en Cartagena por condiciones meteorológicas de riesgo.
Foto: Alcaldía de Cartagena

El frente frío que desde el domingo 1 de febrero está azotando varias zonas del Caribe colombiano, que ha provocado oleajes desde hasta 4 metros y vientos sostenidos entre los 46 y 55 kilómetros por hora, obligó al cierre de playas en ciudades como Cartagena, en sitios turísticos como Capurganá y en otras áreas como Córdoba y Sucre.

“Ante estas condiciones, las autoridades marítimas han declarado bandera roja en las playas de Cartagena, por lo que está prohibido el ingreso al mar debido al alto riesgo generado por corrientes fuertes y oleaje elevado”, dijo esa entidad territorial.

La medida fue reiterada por el alcalde, Dumek Turbay, quien indicó en la red social X: “Se prohíbe el ingreso y uso de todas las zonas de playas urbanas, rurales e insulares del Distrito de Cartagena, desde este lunes 2 de febrero, hasta las 18:00 horas de este mércoles 4 de febrero de 2026″.

Sin embargo, las medidas no van solamente con la prohibición del ingreso a las playas.

Las autoridades también recomendaron buscar refugio seguro y permanecer en lugares cerrados durante lluvias y vientos fuertes, no exponerse en zonas abiertas, ni ubicarse debajo de árboles o estructuras metálicas altas, ya que pueden ser objeto de descargas eléctricas o colapsar y evitar actividades deportivas, recreativas o laborales en espacios abiertos durante las tempestades.

En Barranquilla, para mencionar un ejemplo, el techo de la entrada a un edificio colapsó encima de un automóvil.

Emergencias en Barranquilla.
Emergencias en Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Mientras tanto, en Cartagena, los videos sobre el fuerte oleaje muestran la ferocidad con que las olas rompen contra la ciudad.

Por ello, las autoridades invitan a asegurar y revisar el estado de los tejados y estructuras elevadas que puedan desprenderse o colapsar por acción de los vientos.

También, adelantar labores de limpieza de techos, canales, bajantes y sumideros para prevenir inundaciones.

Medidas similares fueron brindadas por la Alcaldía de Acandí, en Chocó, pues han encontrado que, por ejemplo, en el corregimiento de Capurganá, las olas han superado hasta los 4 metros.

La bandera roja también fue declarada en Córdoba y Sucre por la Dimar.

El frente frío, según la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry Prieto, tiene que ver directamente con el aumento reciente de las lluvias en Colombia.

De acuerdo con la entidad, este comportamiento ha generado condiciones climáticas inusuales para la época del año, como el incremento de las precipitaciones en un 64,4 por ciento, con mayor afectación en el norte, centro y occidente del país.

Meteorólogo Max Henríquez lanza mensaje de advertencia: “Pilas con el posible mar de leva”

Al respecto, Echeverry señaló: “Efectivamente hemos iniciado el año con un enero con precipitaciones por encima de lo normal, lo que es bastante inusual para este mes del año, ya que históricamente se ha consolidado como un mes de menos lluvia, especialmente en las regiones Caribe y Andina”.

De acuerdo con los pronósticos del Ideam, aunque se espera que el frente frío comience a alejarse hacia mitad de la semana, las lluvias persistirán hasta mediados de febrero y posteriormente disminuirán de forma gradual.

