Meteorólogo Max Henríquez lanza mensaje de advertencia: “Pilas con el posible mar de leva”

El meteorólogo analiza las condiciones que se presentarían en los próximos días.

Manuel Santiago Sánchez González

2 de febrero de 2026, 12:54 a. m.
Max Henríquez Meteorólogo
Max Henríquez Meteorólogo

Max Henríquez, destacado meteorólogo nacional, emitió una seria advertencia en su cuenta de X. El especialista evaluó las condiciones climáticas actuales y anunció un posible mar de leva para los primeros días de febrero.

Por medio de las redes sociales, el experto lanzó la advertencia y pidió estar alerta ante la posible situación. De manera adicional, el experto compartió una serie de imágenes y videos de la situación que se presenta actualmente.

“Pilas con el posible mar de leva que anuncié hace una semana y que podría manifestarse desde mañana y durante parte del lunes”, destacó Henríquez en sus redes sociales.

En las imágenes que compartió el meteorólogo se pueden evidenciar las condiciones que se presentan actualmente, así como el movimiento del viento y de las mareas.

Además, para Bogotá destacó que en las últimas horas se produjeron fuertes lluvias causadas. La capital del país ha experimentado un clima variado, dificultando diversos aspectos de la vida diaria.

“Aguacero en Bogotá con pitos, flautas y centellas. Y seguirá lloviendo en buena parte del país hasta el fin de semana”. puntualizó Henríquez.

Por último, es relevante destacar que el Ideam es la institución encargada de generar los reportes meteorológicos en el país, y que los ciudadanos deben mantenerse informados sobre las alertas emitidas por esta entidad para cada región. En el portal web del Ideam, se pueden consultar las previsiones para los próximos días y las alertas en curso.

Clima a nivel internacional

Junto a esto, Henríquez señaló que en el Caribe se está presentando un fenómeno meteorológico en el cual se han registrado fuertes cambios en el clima en gran parte del territorio.

“Asé avanzará la masa de aire frío polar ártico por el mar Caribe. Podría alterar el mar en toda Centroamérica y el Caribe, incluyendo el colombiano”, señala Max Henríquez.

El meteorólogo Max Henríquez
El meteorólogo Max Henríquez Foto: Cuenta en X: @HenriquezMax

Recomendaciones para las personas frente a los cambios del clima:

  • Vigilar las fogatas que se realicen y asegurarse de apagarlas correctamente. Además, llevarlas a cabo en las zonas permitidas.
  • Comunicarse con las autoridades ante cualquier emergencia y denunciar a las personas que realicen quemas o incendios de manera intencional.
  • Seguir los reportes de las autoridades del país y estar alerta frente a cualquier advertencia.
  • Evitar el uso de productos inflamables en zonas en las que se pueda causar una afectación a la fauna y flora.
  • Cuidar el agua y evitar gastarla de manera indiscriminada.

Noticias Destacadas