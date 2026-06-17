Un día después de que el Senado de la República de Colombia respaldara el proyecto que contemplaba un sistema de puntos en las licencias de conducción, la plenaria de la Cámara de Representantes realizó un giro inesperado al archivar definitivamente este proyecto de ley.

Licencia por puntos: así operará el nuevo pase de conducción que fue aprobado por el Congreso

Dentro del desarrollo de la jornada legislativa de este miércoles 17 de junio de 2026. La mayoría de los representantes de la cámara tomaron la decisión de hundir el proyecto tras una votación de 43 votos por el Sí y 56 por el No.

Según varios de los congresistas que no apoyaron la conciliación, comentaban que si se llegaba a la aprobación final de esta ley, supondría un costo de $4 billones de pesos al país.

Asimismo, existieron otros puntos clave que fueron determinantes para que varios congresistas no apoyaran esta implementación en el Código Nacional de Tránsito de Colombia, entre ellas varias modificaciones que fueron llevadas a cabo a último minuto.

Tras la decisión tomada en la Cámara de Representantes, múltiples figuras políticas del país expresaron su rechazo ante la decisión tomada, especialmente aquellos quienes apoyaban plenamente este proyecto de ley.

“8.900 muertos el año pasado en las vías. El proyecto de licencia de conducción por puntos, a un segundo de ser ley, fue hundido en conciliación en la Cámara de Representantes. ¿Resistencia al cambio? ¿Intereses económicos afectados? ¿De quién? Mejoraba la seguridad vial; todos ganábamos como sociedad”, comentó la senadora Angélica Lozano Correa.

¿Cómo iba a funcionar el sistema de licencias de conducción por medio de puntos?

El proyecto de ley que había sido impulsado por varios congresistas de la República, como Julio Alberto Elías Vidal, Angelíca Lozano y Daniel Carvahlo, presenta un modelo muy similar al que se ve en otros países de puntos, en donde los ciudadanos que porten una licencia de conducción tendrían registrado un sistema de puntos.

Para aquellos conductores que utilizarían vehículos particulares, tendrían un total de 26 puntos, mientras que para aquellas unidades públicas, el número subiría a 36.

La idea de los congresistas era que, por medio de la puntuación, los ciudadanos recibirían una disminución de sus puntos si cometían una infracción de tránsito, en donde perderían entre 4 y 10 puntos, teniendo en cuenta el nivel de gravedad cometido.

En caso de llegar a 0, el conductor sería perjudicado con la cancelación de su documento, impidiéndole manejar por las calles y vías de Colombia. Luego, durante un periodo de tiempo, la licencia sería restablecida al conductor.

La iniciativa buscaba promover una conducción más responsable y reducir la reincidencia de infracciones en las vías del país. Foto: Senado de la República de Colombia - API

Si volvía a incumplir las normas de tránsito múltiples veces, la persona no recibiría de nuevo su licencia de conducción.

El objetivo de este proyecto de ley era buscar mayor seguridad vial en los conductores del país, de esta manera presentando formas para evitar casos graves como lo son los accidentes viales.

“Este es un proyecto de ley que no solamente es sancionatorio, sino que va orientado a cambiar el comportamiento de los conductores, prevenir la reincidencia y acompañar de manera progresiva a quienes, por primera vez, hacen sus trámites al sistema vial como conductores”, afirmó la senadora Soledad Tamayo.

Luego de que la Cámara de Representantes hundiera el proyecto, estará archivado de forma definitiva. Si cualquier congresista quiere retomarlo, tendrá que presentar otra vez la iniciativa, lo que conlleva reiniciar toda la parte legislativa.