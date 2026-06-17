¿Es necesario sacar una nueva licencia de conducción con el sistema por puntos aprobado en el Senado?

El día de ayer el Senado aprobó un nuevo proyecto de ley que modificará el sistema de las licencias de conducción en Colombia. La iniciativa del congresista Julio Alberto Elías Vidal buscaba que las licencias operen con un puntaje asignado.

Cambios drásticos en la licencia de conducción en Colombia: así podría perder el document

Con la aprobación del proyecto, los conductores ahora iniciarán con 26 puntos y estos se irán reduciendo a medida que cometan infracciones. Las faltas menores podrán descontar cuatro puntos y las más graves, como manejar en estado de embriaguez, reducirán hasta 10 puntos.

Si un conductor pierde todo el puntaje y llega a cero, su licencia será suspendida durante nueve meses. Tras pasar ese tiempo, le restablecen el documento e inicia nuevamente con los puntos iniciales.

“A medida que comete una infracción, se le van reduciendo los puntos hasta que llegue a 0. Cuando llegue a 0, obviamente, se le cancela la licencia. Licencia que puede, obviamente, volver a sacar, pero si es reincidente, terminará perdiéndola con el tiempo. Esto es educación sin sanciones pecuniarias, que no estamos tocando con este proyecto”, explicó el congresista Julio Vidal durante la ponencia.

Si el conductor reincide y vuelve a perder todos los puntos, le suspenderán la licencia de conducción por 12 meses. En caso de que nuevamente llegue a 0, el documento podrá ser cancelado.

Los colombianos que deseen sacar la licencia, deberán pasar un periodo de prueba como 'conductores novatos'. Foto: Aymer Andrés Álvarez

La medida busca mejorar el comportamiento de los colombianos al volante y enseñarles a los ciudadanos las consecuencias de las infracciones. El sistema por puntos funciona en otros países como Francia, Argentina y México.

¿Hay que sacar una nueva licencia?

El proyecto indicó que los colombianos que ya tengan la licencia de conducción no deberán tramitar nuevamente el documento. Los que la saquen por primera vez deberán pasar por un proceso de ‘conductor novato’, en el que tendrá que demostrar su capacidad al volante durante un periodo de tiempo para obtener todas las funciones de la licencia.

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Los nuevos conductores tendrán límites de velocidad en vías nacionales, restricciones en el número de pasajeros y deberán usar una distinción de principiantes. Si no cometen ninguna infracción durante el primer año, podrán acceder a la licencia plena.

Esto busca mantener un mayor control sobre los conductores que acaban de sacar el documento. Si demuestran que tienen la capacidad de manejar en las vías del país, respetan las normas de tránsito y no cometen faltas, podrán acceder a una licencia con todas las condiciones establecidas por la ley.