Cada vez más colombianos deciden obtener por primera vez su licencia de conducción, lo que les brinda nuevas oportunidades de movilidad al no depender de un servicio de transporte para desplazarse a sus destinos.

Nueva norma vigente revela cuáles son las infracciones con las que puede perder de forma definitiva su licencia de conducción en Colombia

Este incremento en la demanda de varias personas va en coyuntura con mayores controles tecnológicos, al igual que requisitos que entidades del sector han comenzado a implementar desde este año, con el objetivo de poder garantizar que aquellos que reciban el documento de conducción tengan las bases suficientes y la formación académica establecida por la ley colombiana.

De acuerdo con datos de OlimpIA, empresa que homologa el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) por la Superintendencia de Transporte, solamente en la capital del país, Bogotá, se registra que los hombres concentran más del 71% de las solicitudes de la licencia de conducción, siendo la edad promedio de 28 años.

“Obtener una licencia de conducción hoy es mucho más que cumplir un requisito para movilizarse. La tecnología permite validar la identidad del ciudadano durante todo el proceso, registrar cada etapa de su formación y garantizar que el documento llegue únicamente a quien realmente cumplió con las exigencias establecidas por la normativa. Esto fortalece la confianza en el sistema y contribuye a una movilidad más segura para todos”, comentó Cleyton Clark, director de negocios a cargo del SICOV en OlimpIA.

Las autoridades recomiendan realizar el proceso para obtener la licencia de conducción sin intermediarios y en centros autorizados. Foto: OlimpIA - API

En años anteriores, las autoridades han registrado casos ilegales vinculados con las licencias de conducción, donde varios ciudadanos portaban documentos falsos o nunca habían tenido la formación académica requerida para conducir, con el objetivo de realizar atajos que pueden derivar en consecuencias graves.

“Lo más importante es realizar el proceso como se encuentra estipulado y desconfiar ante cualquier oferta o persona malintencionada que prometa expedir una licencia sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley“, añadió Clark.

Recomendaciones antes de solicitar la licencia de conducción por primera vez

Antes de pedir por primera vez la licencia de conducción, OlimpIA entrega una serie de consejos previos a conseguir el tan ansiado documento de transporte:

1. Cumplir con los requisitos antes de comenzar el trámite

Para conseguir la licencia de conducción, el ciudadano tiene que estar inscrito en el RUNT, verificar que no tenga alguna multa pendiente en el SIMIT, tener mínimo 16 años y cumplir con las condiciones exigidas por la ley.

2. Solamente realizar el proceso en puntos autorizados

Los exámenes médicos son fundamentales para determinar que la persona interesada en obtener la licencia de conducción se encuentra en condiciones físicas y mentales aptas para conducir un vehículo.

Por ello, deben realizarse en instituciones autorizadas y vigiladas por la Superintendencia de Transporte. De esta manera, se garantiza que la información quede debidamente registrada y cumpla con los requisitos y controles establecidos por las autoridades competentes.

3. Usar únicamente los canales oficiales para gestionar el trámite

Se aconseja nunca ir a terceros o aceptar ofertas que busquen agilizar el proceso de trámite para la licencia de conducción. Si lo que el ciudadano busca es movilizar la solicitud del documento, existen más de 600 centros aliados en Colombia que pueden ser encontrados por medio de la siguiente página: http://www.milicencia.co.

4. Programar con antelación la expedición de la licencia de conducción

Al momento en el que el RUNT muestre que ha aprobado el examen médico y el curso de conducción, se tendrá que solicitar una cita para la toma de fotografía y expedición del documento. Se recomienda hacer este proceso con mucha anticipación.

5. No compartir el trámite con terceros

La entidad recalca que todo trámite relacionado con la licencia de conducción es personal, ya que incluye validaciones mediante huella dactilar y reconocimiento facial.

Por ello, el proceso nunca debe realizarse en nombre del solicitante ni obtenerse el documento sin haber cumplido los requisitos médicos, la formación y las evaluaciones obligatorias establecidas por la normativa vigente.