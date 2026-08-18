Santander Sobre Ruedas 2026 regresa a Bucaramanga: estas son las fechas y horarios de la feria automotriz

Una nueva edición de la feria automotriz Santander Sobre Ruedas 2026 vuelve a la ciudad de Bucaramanga. El evento automotor estará presente para su segunda versión para exhibir los mejores vehículos que hay en el mercado del 21 al 23 de agosto en el Centro de Ferias, Exposición y Convenciones de Bucaramanga (Cenfer).

‘Expoferia de vehículos eléctricos e híbridos 2026’: lugar, fechas y las más de 20 marcas que estarán

Durante estas fechas, todos los asistentes podrán ser parte de conocer más de 40 marcas del sector automotor, así como de 700 modelos de diferentes estilos, ya sean carros urbanos, camionetas o vehículos eléctricos e híbridos.

La entrada a la feria tendrá un valor de $5.000 y entrada gratis para menores de edad.

Aparte de ofrecer distintas experiencias automovilísticas, la feria también contará con espacios gastronómicos, así como zonas para familias y niños.

Adicionalmente, el horario para disfrutar el evento durante los 3 días será desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

La llegada de una nueva edición de esta feria automotriz a Bucaramanga va en coyuntura con el impacto que esta ciudad ha tenido con la matriculación de coches nuevos en el país.

De acuerdo con el último reporte de la ANDI y Fenalco, con corte hasta el mes de julio de 2026, la capital del departamento de Santander se encuentra en la 5.ª posición de áreas metropolitanas que más vehículos nuevos han registrado, con un total de 7.132 unidades, derivando en un aumento del 28,5 %.

“El año pasado crecimos de una manera muy importante, crecimos casi el 44 % frente al año anterior. Sin embargo, Santander tiene todavía unas oportunidades muy grandes de crecimiento. Se jalonaron más de 850 vehículos vendidos tan solo en feria. Este año esperamos superar las expectativas. Tenemos una edición con un crecimiento de más del 45 % en espacios”, comentó Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco en Santander.

¿Qué marcas de carro estarán presentes durante la feria?

La feria de Santander Sobre Ruedas 2026 tendrá una gran variedad de marcas de carros que se han destacado bastante en el mercado, cada una ofreciendo los modelos de alta gama, urbanos, SUV familiares, todoterreno y demás que se encuentran a su disposición.

La feria automotriz tendrá una oferta de modelos urbanos, SUV, camionetas, vehículos eléctricos, híbridos y de otros segmentos. Foto: Santander Sobre Ruedas - API

Dentro de los nombres más notables se encuentran los siguientes:

Citroën

Ford

Hyundai

Kia

Chevrolet

Suzuki

Honda

MG

Chery

Jeep

RAM

Fiat

Peugeot

Mitsubishi

Nissan

Mazda

Audi

Volkswagen

Cupra

Mercedes-Benz

Geely

BYD

SEAT

GWM

Deepal

Toyota

Renault

Zeekr

BMW

MINI

Subaru

GAC

Riddara

Dongfeng

DFAC Dongfeng

Foton

Karry

JAC

JAC Motors

DFSK

KGM

Changan

JMEV

JMC

Jetour

Forland

Sinotruk

Mack

Volkswagen Camiones y Buses

Sitrak