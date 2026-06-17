Video | Robo violento en un SITP en Kennedy: Policía se pronunció

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron a dos hombres en el centro de la ciudad. Los detenidos son señalados de participar en un hurto masivo cometido contra usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

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El incidente se conoció luego de que la central de radio del organismo de seguridad alertara sobre una situación irregular en un paradero de la avenida Guayacanes, en la localidad de Kennedy. Varios hombres subieron a un bus de transporte público y robaron a los pasajeros, usando armas para asustarlos.

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Después de cometer el delito, los involucrados dejaron el lugar y tomaron un taxi que estaba parado cerca de la estación de transporte para facilitar la huida. La llamada oportuna de los ciudadanos afectados permitió a las patrullas recopilar los datos físicos y la matrícula del vehículo utilizado por los asaltantes.

Implementación del plan candado y recuperación de elementos

La central de comunicaciones de la Policía Nacional transmitió las características del automotor a las unidades de vigilancia comunitaria distribuidas en los sectores aledaños. La activación de los cierres viales, conocidos como plan candado, permitió la ubicación e intercepción del taxi en el sector del barrio Samper Mendoza.

Policía captura a dos hombres y recupera 14 celulares hurtados en un bus del SITP. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Durante la requisa técnica aplicada al vehículo y a sus ocupantes, los agentes de la ley hallaron los elementos de valor que habían sido reportados por las víctimas en Kennedy. Las autoridades confirmaron la recuperación de 14 teléfonos celulares de diferentes marcas comerciales que los sospechosos ocultaban dentro del automotor.

En el mismo procedimiento operativo, los uniformados incautaron una pistola de tipo traumática equipada con su respectivo proveedor y ocho cartuchos de munición. Los dos capturados, de 31 y 40 años, registran antecedentes en el sistema judicial por los delitos de hurto y lesiones personales.

Balance oficial de las autoridades policiales

El comandante de la Estación de Policía Los Mártires, teniente coronel Nilson Figueroa, entregó el balance de la operación y detalló el recorrido que hicieron los sospechosos. El oficial explicó que la detención se logró gracias a la articulación directa entre los sistemas de monitoreo y los cuadrantes del CAI Samper Mendoza.

La Policía Metropolitana capturó en Bogotá a dos hombres señalados de asaltar un bus del SITP en Kennedy. Los sospechosos huían en un taxi con 14 celulares robados y un arma traumática cuando fueron interceptados. Conozca todos los detalles aquí. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/w3NlsLYZ1F — Revista Semana (@RevistaSemana) June 17, 2026

Figueroa declaró que “la central de radio informó a nuestros uniformados las características y placas del vehículo donde se movilizaban estos hombres. Desplegamos un plan candado con las patrullas de vigilancia y se logró ubicar el automotor y capturar a los responsables del hecho con los 14 celulares”.

Finalmente, el jefe de la unidad policial concluyó su intervención recordando que los detenidos y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes. La institución de seguridad de la capital del país reiteró el llamado a los ciudadanos para reportar cualquier conducta delictiva mediante el uso de la línea de emergencias 123.