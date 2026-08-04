Cartagena refuerza controles nocturnos contra el estacionamiento indebido en el centro histórico

El centro histórico de la ciudad de Cartagena vivió en la noche del domingo 2 de agosto una nueva jornada de control por parte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT); allí fueron inmovilizadas 48 motocicletas y 16 vehículos que se encontraban estacionados en zonas prohibidas, obstruyendo vías y andenes.

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Debido a las nuevas tarifas fijadas por el DATT a comienzo de año, los 85 conductores que recibieron comparendos deberán pagar multas por un valor cercano a los $633.111, referentes al estacionamiento en lugares no permitidos.

De igual manera, y tal como aparece en su página web, el DATT menciona que “con el objetivo de apoyar a los conductores con el pago de sus responsabilidades, se brindarán descuentos en las multas de tránsito. El beneficio aplica con un 50 % si realizan el pago y el curso de educación vial correspondiente dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se les impuso la sanción, y del 25 % si realiza el curso entre el día 6 y el 20 hábil de haber sido sancionado por infringir una norma de tránsito.

Tarifas para multas de tránsito en Cartagena para el 2026 Foto: Página web DATT Cartagena/API

El operativo hace parte de la campaña ‘Parquéate en el respeto’, iniciativa liderada por la Alcaldía Mayor de la ciudad de Cartagena con la finalidad de mejorar la movilidad, recuperar el espacio público y garantizar el tránsito seguro y ordenado de peatones y conductores".

La operación llevada a cabo en el centro histórico se suma a otras realizadas en diversos sectores de la ciudad. Hace unos días, y a pocos metros de dicha zona, el turno fue para la avenida Daniel Lemaitre, uno de los corredores donde con mayor frecuencia se presentan infracciones por mal parqueo.

José Ricaurte, director del DATT, enfatizó la importancia de continuar realizando este tipo de controles en el centro histórico y reiteró el llamado a respetar el espacio público:

“Seguimos realizando controles en el centro histórico a los actores viales que utilizan plazas y andenes como zonas de parqueo. Hacemos un llamado a todos los conductores a utilizar únicamente las zonas habilitadas para el estacionamiento, respetar las señales de tránsito y contribuir con el cuidado del espacio público, entendiendo que los andenes y plazas son espacios destinados principalmente al tránsito y disfrute de los peatones”, señaló el funcionario a través de las redes sociales del DATT.