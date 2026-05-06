Desde este jueves entra en operación la nueva oficina de pasaportes en Cartagena, una sede renovada que busca agilizar la atención y mejorar la experiencia de los ciudadanos.

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Gobernación inaugura sede moderna con atención más rápida

La Gobernación de Bolívar inaugurará este jueves 7 de mayo su nueva oficina de pasaportes en el Centro Histórico de Cartagena, en la calle del Tejadillo.

Es un espacio que busca modernizar y agilizar la atención a los ciudadanos que realizan este trámite.

La apertura está prevista para las 3 de la tarde y será encabezada por el gobernador Yamil Arana Padauí, quien ha impulsado la puesta en marcha de esta sede.

Esta acción hace parte de una estrategia para mejorar la calidad del servicio y reducir los tiempos de atención en la expedición del documento.

Instalaciones modernas y accesibles en la nueva oficina de pasaportes de la Gobernación de Bolívar. Foto: Composición Semana / Gobernación de Bolívar/ Getty Images

La nueva oficina funcionará en un inmueble de propiedad de la Gobernación, que fue acondicionado para cumplir con los estándares exigidos por la Cancillería colombiana.

Desde allí se proyecta atender cerca de 200 personas al día, todas con cita previa gestionada a través del portal web de la entidad.

El espacio fue diseñado con un enfoque más moderno y funcional, incorporando mejoras en la distribución interna y condiciones de accesibilidad.

Entre ellas, se habilitó un módulo especial para personas con discapacidad y accesos adecuados para ciudadanos con movilidad reducida, con el fin de garantizar una atención más incluyente.

La operación contará con un equipo reforzado de personal, integrado por formalizadores, apoyo jurídico, profesionales encargados de entrevistas cuando sea necesario y un grupo especializado en la entrega de pasaportes.

Este esquema busca hacer más eficiente el flujo del trámite y reducir los tiempos de espera.

De manera complementaria, la oficina trabajará de forma articulada con entidades como Migración Colombia y el ICBF.

Esto con el objetivo de fortalecer los controles y ofrecer un servicio más completo en materia de verificación y seguridad.

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Según explicó el gobernador, la adecuación de esta sede responde a la necesidad de mejorar la experiencia de los usuarios y cumplir con los lineamientos establecidos a nivel nacional.

Con esta apertura, la administración departamental avanza en el cumplimiento de las exigencias de la Cancillería y refuerza su compromiso con una atención más cercana, ordenada y eficiente para los ciudadanos que requieren este documento.