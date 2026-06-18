Becas del 100% para educación superior en Cartagena: vea los requisitos y fechas

Con el fin de garantizar el acceso a la educación superior de los jóvenes cartageneros, la alcaldía de la ciudad abrió las convocatorias al fondo Becas Cartagena 500 Años. Las fechas de inscripción iniciaron desde este 16 de junio y se extenderán hasta el 30 de junio.

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Con esta iniciativa los aceptados no tendrán que pagar, ya que esta ayuda financia el 100% del valor de la matrícula en las instituciones aliadas con el programa. Se estima que la inversión sea superior a los 6.700 millones de pesos, lo que permitirá que existan varios beneficiarios.

El perfil de los aspirantes debe ser de egresados de instituciones educativas oficiales y no oficiales que hayan tenido matrícula vigente o contratada en los últimos ocho años; además, está dirigida primordialmente a personas dentro de los estratos 1, 2 y 3 que quieran continuar con su educación superior.

Es importante que los interesados ya hayan presentado las pruebas Saber 11 correspondientes o tengan un promedio académico sobresaliente o destacado en caso de ser estudiantes antiguos.

Por otro lado, se debe resaltar que los postulados deben estar registrados en la versión IV del SISBÉN (categorías A, B o C) y ya estar aceptados dentro de uno de los programas ofrecidos por las 20 universidades aliadas de la iniciativa.

El Secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez Monterrosa, declaró: “Estamos convencidos de que el talento y el proyecto de vida de nuestros jóvenes no pueden depender de su situación económica. Por eso hemos fortalecido esta convocatoria, ampliando oportunidades para que más estudiantes puedan ingresar, permanecer y transformar su futuro a través de la educación superior, estudiando la carrera que les gusta y no las que les toca”.

Estos apoyos corresponden a una apuesta por reducir las brechas en la ciudad, teniendo en cuenta que varios jóvenes no pueden acceder a la educación superior; esto se hace con el propósito de incentivar nuevas oportunidades y fortalecer los proyectos de vida de los interesados.

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Se debe resaltar que las inscripciones ya están abiertas y estarán disponibles hasta el 30 de junio; la lista de admitidos será publicada el 17 de julio. Puede realizar la inscripción a través del enlace que encontrará en la página web de la Alcaldía de Cartagena.

Si se encuentra interesado y cumple con los requisitos, debe recordar que algunas de las universidades aliadas de la iniciativa son la Institución Universitaria Mayor de Cartagena (Umayor), Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), Universidad del Sinú, Universidad de San Buenaventura, Universidad de Cartagena y Universidad Libre, entre otras; la lista completa la podrá encontrar en los canales autorizados.

La Secretaría de Educación Distrital hace un llamado a la comunidad a tener en cuenta que para el proceso no se necesitan intermediarios, ni pagos de algún tipo para realizar los trámites, los cuales son completamente gratuitos.