El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dio a conocer que ya fueron aprobados los recursos para la construcción del campus de la Universidad de los Montes de María, que tendrá sede en el municipio de El Carmen de Bolívar. El mandatario sostuvo que lo que buscan es poder darle estudio a los jóvenes de esta zona que ha sido históricamente golpeada por la violencia.

Asimismo, indicó que es una forma en la que el Estado colombiano pueda, de alguna manera, saldar una deuda histórica del Estado con esta sufrida comunidad, que después de muchos años sigue reclamando atención y hoy es la oportunidad, a través de la educación superior, de reivindicarse.

“Hoy damos un paso definitivo hacia un sueño colectivo. La Universidad de los Montes de María no es solo una infraestructura; es una oportunidad real de cambiar vidas, de abrir puertas y de construir futuro desde el conocimiento. No vamos a descansar hasta que sea una realidad, porque la universidad pública debe estar al alcance de todos los bolivarenses, sin importar dónde hayan nacido”, dijo el mandatario.

De acuerdo con la información que se ha conocido, la aprobación se dio en la sesión 28 del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), desarrollada en El Carmen de Bolívar.

Otra promesa incumplida: gobernador de Bolívar denuncia que la Nación no financiará la prometida Universidad de los Montes de María

Yamil Arana, gobernador de Bolívar. Foto: Gobernación de Bolívar.

Arana Padauí ratificó que el proyecto de la UniMontes de María recibió concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Educación Nacional, un avance clave dentro del proceso que busca cerrar brechas históricas en el acceso a la educación superior en el departamento.

El proyecto, ya aprobado, será construido con recursos propios del departamento; representa una apuesta estratégica por la equidad territorial, la transformación social y la reparación histórica de una región profundamente marcada por el conflicto armado colombiano.

El campus estará ubicado en el municipio de El Carmen de Bolívar y beneficiará a estudiantes provenientes de distintos municipios de los Montes de María y zonas aledañas entre Bolívar y Sucre, territorios que históricamente han enfrentado barreras geográficas, económicas y sociales para acceder a la educación superior.

Más allá de la construcción física, la universidad se proyecta como un motor de desarrollo regional, capaz de impulsar procesos de innovación, fortalecimiento del talento local y generación de oportunidades que permitan a los jóvenes permanecer en su territorio, aportando a la consolidación de la paz y al crecimiento sostenible.

Universidad de los Montes de María. Foto: Suministrada a SEMANA.

El ‘4 en 1’ con el que buscan solucionar inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, Cartagena: ¿De qué se trata?

Cabe recordar que, pese a que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) desistió anteriormente de financiar el proyecto, la Gobernación de Bolívar ratificó su compromiso y decidió asumir la financiación con recursos propios, garantizando la continuidad de una iniciativa considerada prioritaria para el desarrollo social del departamento.

“No solo yo estoy agradecido con esta aprobación, toda la comunidad montemariana les agradece dar su voto de confianza y estamos agradecidos por darle la oportunidad a más de 4 mil jóvenes que se verán beneficiados. Este será el mejor campus universitario público del Caribe. Construimos una nueva historia de paz y creemos en la educación para evadir las trampas de la pobreza”, dijo Arana.