Otra promesa incumplida: gobernador de Bolívar denuncia que la Nación no financiará la prometida Universidad de los Montes de María

El proyecto de una universidad en los Montes de María, en el departamento de Bolívar, se encuentra en un punto crítico.

El gobernador del departamento, Yamil Arana, alzó la voz esta mañana para advertir que, pese a que ya cuentan con la viabilidad del Ministerio de Educación Nacional, el otro ministerio clave, el MinTic, aún no ha firmado la contrapartida de recursos.

Min TIC nos acaba de anunciar que no financiara el proyecto, después de decenas de mesas de trabajo. Presidente @petrogustavo sus equipos no están en sintonía con su voluntad de gobierno.



🆘 por la educacion que tristeza. https://t.co/l4h0eiw9g1 — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) November 7, 2025

Los llamados de atención del gobernador de Bolívar comenzaron sobre las 9:00 a. m., cuando publicó un mensaje en su cuenta de X dirigido al presidente Gustavo Petro: “Usted hace un año le prometió a las víctimas del conflicto en los Montes de María una universidad; ya tenemos viabilidad de MinEducación… estamos solo a la espera de que MinTic firme la contrapartida de recursos, pero aún no tenemos noticias. Nos queda un solo día”.

Sin embargo, esa firma nunca llegó, y sobre la 1:17 p. m., el gobernador Arana volvió a su cuenta de X para informar que MinTIC le comunicó que no financiará el proyecto. Además le advirtió a Petro que “sus equipos no están en sintonía con su voluntad de gobierno”.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, le respondió al presidente Gustavo Petro sobre la creación de la universidad. | Foto: Presidencia/Semana

La iniciativa, bautizada como Universidad Montemariana, estaba proyectada para construirse en El Carmen de Bolívar, sobre un terreno de 30.870 metros cuadrados, y con una inversión estimada en 80.000 millones de pesos.

Según la Gobernación, todos los trámites técnicos y administrativos ya se habían cumplido, y la viabilidad del Ministerio de Educación estaba asegurada. No obstante, la contrapartida financiera, a cargo del MinTIC y esencial para la ejecución, nunca se firmó.

Gobernador de Bolívar, Yamil Arana y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. | Foto: Archivo Semana.

Arana enfatizó que la universidad sería un símbolo de reparación para una región históricamente golpeada por el conflicto armado: “Los montemarianos no piden favores, exigen justicia y educación”, dijo, al tiempo que advirtió que el obstáculo no es técnico, sino de coordinación institucional. “MinTIC nos acaba de anunciar que no financiará el proyecto, después de decenas de mesas de trabajo”, señaló.