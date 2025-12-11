Bolívar anuncia gran feria para impulsar el sector agropecuario

La Gobernación de Bolívar, a través de sus secretarías de Agricultura y Desarrollo Económico, anunció la celebración de la Feria AgroBolívar 2025. Un espacio que busca fomentar la formalización del agro, promover la agroindustria, facilitar la transferencia tecnológica y abrir canales directos de negocio; además de exhibir lo mejor del campo bolivarense y construir nuevas oportunidades para sus productores.

El evento, que se realizará del 17 al 21 de diciembre en el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Bolívar – Zona Norte, en el municipio de Arjona, quiere convertirse en un punto de encuentro clave para el sector agropecuario de la región, articulando a productores, empresarios, distribuidores y consumidores en un espacio inclusivo, abierto y gratuito.

“El propósito de AgroBolívar es consolidar esta feria como la plataforma ideal para reunir a todo el sector agropecuario y trabajar por el bienestar de quienes viven del campo. Hoy nuestros campesinos y productores tienen mejores oportunidades”, afirmó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí. Esta edición estará marcada por la realización de la 22.ª Feria Equina y Agroindustrial: Copa Caribe Grado A, un evento tradicional que convoca a criadores, ganaderos y visitantes de diversos rincones del país, amantes del campo y de la tradición ecuestre.

Rueda de negocios

Además de los espectáculos equinos, AgroBolívar 2025 será un espacio integrador para el desarrollo del agro departamental. Habrá un mercado campesino donde los productores ofrecerán alimentos frescos, productos transformados y artesanías, así como una exposición de maquinaria agrícola para que los asistentes conozcan equipos, tecnologías y herramientas que fortalecen la productividad rural.

Una de las actividades principales será la rueda de negocios con acceso a un courier internacional, que permitirá a campesinos y empresarios comercializar directamente, sin intermediarios. El eje pedagógico girará en torno a una granja demostrativa, en la que se exhibirán diversas especies comercializadas en el departamento. “Este espacio permitirá a visitantes de todas las edades comprender mejor los sistemas productivos, valorar el trabajo campesino y reconocer la riqueza del campo bolivarense”, afirmó Arana Padauí.