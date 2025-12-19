Agro

Bolívar sorprende con su gran feria agrícola y ganadera: se esperan más de 7.000 millones de pesos en ventas

AgroBolívar 2025 arrancó este 17 de diciembre en el municipio de Arjona. Durante cinco días será una vitrina para que los productores de la región se muestren a Colombia y el mundo.

"El propósito es consolidar a AgroBolívar como la plataforma ideal para trabajar por el bienestar de quienes viven del campo", afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.
El Centro de Exposiciones Agropecuarias de Bolívar - Zona Norte se convierte durante cinco días en el epicentro de la economía rural de la región Caribe. Con la inauguración de AgroBolívar 2025, la Gobernación del departamento busca no solo celebrar la tradición ganadera y equina, sino alcanzar las ambiciosas proyecciones de negocio que el sector agropecuario ha trazado para este cierre de año.

El evento, realizado en el municipio de Arjona, al sur de Cartagena, tiene como gran apuesta superar con creces los resultados de 2024. Según la Secretaría de Desarrollo Económico de Bolívar, esta misma feria dinamizó el año pasado cerca de 700 millones de pesos y atrajo a 1.500 visitantes. Para 2025, con una mayor participación de expositores, la meta es multiplicar esa cifra.

“El propósito es consolidar a AgroBolívar como la plataforma ideal para trabajar por el bienestar de quienes viven del campo”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí, quien ha destacado que este evento es el cierre de una estrategia que ya demostró su éxito en su versión en Magangué, donde las ventas superaron los 1.700 millones de pesos. “Hoy nuestros campesinos y productores tienen mejores oportunidades”, agregó.

Orlando Díaz, del municipio de Turbaco, llegó este jueves a ofrecer sus productos en la feria, principalmente derivados de la leche, como mantequilla, queso y yogures, producidos naturalmente y de manera artesanal. “Es una vitrina para mostrar nuestros productos y que la gente los conozca y los consuma. Se han vendido bien, hasta ahorita la aceptación del público ha sido buena”.

Daniela Flores llegó al evento para vender huevos, plátano, yuca, ñame, queso, pollo mazorca, ahuyama y coco. Originaria de Arjona, produce además ají y ahuyama. “Siento que ha sido una buena iniciativa para mostrar nuestros productos. La idea es también hacer contactos para venderlos más allá de la feria”.

La Secretaria de Desarrollo Económico, Angélica Villalba Eljach, enfatizó en que el componente central de la feria es la rentabilidad del productor. Mediante el formato Bolívar compra Bolívar, se busca que las grandes empresas negocien directamente con los campesinos.

“Muchos intermediarios se quedan con la utilidad del trabajo del campesino. Nuestra meta es que el productor reciba el pago justo. Además, este año incluimos un courier internacional para que los productos de Marca Bolívar lleguen al exterior con procesos simplificados”, explicó.

Polo Artesanía, de la artesana Norys Polo, se hizo presente también, bajo el concepto unicidad,cultura y tradición: “Estamos vendiendo bolsos de perla, mochilas tejidas y abanicos, así como bolsos de caña flecha y gorras. Esperamos que tengamos clientes y comercialicemos bastante, tenemos una buena expectativa”.

Motor del campo

El gobernador Arana manifestó que el movimiento económico que deja el evento es importante, con hotelería de Arjona y Turbaco llena, así como en varios hoteles de Cartagena, por cuenta de la Feria Equina y Ganadera, una vitrina de alto nivel que cada año convoca a criadores y aficionados de distintas regiones del país. “Aspiramos a que nos mueva entre 6.000 y 7.000 millones de pesos. Acabamos de postular a Bolívar para que sea la sede nacional de esta especialidad en 2027”.

Juan Sebastián Martínez Vega, de la Ganadería Vega Braman de Montería, concursó este jueves en la exposición bovina. Una de sus novillas fue premiada en la categoría de 14 a 15 meses y quedó campeón de ternera reservada de la raza Brahman. “Son eventos clave que sirven para mostrarle al resto de la región y al país tanto la cultura como la importancia del sector agropecuario”, destacó.

La Feria AgroBolívar 2025 contará también con una exposición de maquinaria agrícola, en la que los asistentes podrán conocer nuevas tecnologías, interactuar con empresas del sector y acceder a soluciones que fortalezcan la productividad y competitividad del campo. El secretario de Agricultura, Víctor Raúl Méndez, resaltó que “la transferencia tecnológica es un pilar fundamental para que el campo bolivarense pase de la subsistencia a la industrialización competitiva”.

Para asegurar el éxito de la jornada se ha desplegado un contingente de más de 100 policías que vigilarán el Centro de Exposiciones Agropecuarias. La entrada es gratuita, buscando que el flujo de asistentes se traduzca en consumo masivo en las zonas gastronómicas y de emprendimiento. “Este es un escenario para el reencuentro, la unión y para demostrar que Bolívar está preparado para albergar grandes eventos”, concluyó el gobernador.

"El propósito es consolidar a AgroBolívar como la plataforma ideal para trabajar por el bienestar de quienes viven del campo", afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.

