Turismo religioso en Mompox: llegaron 51.000 asistentes en Semana Santa. Esto dijo el gobernador Arana

La Semana Santa en el municipio de Mompox volvió a dejar grandes cifras en materia de turismo religioso, pero también en cómo se dinamizó la economía en medio de estos días de eventos relacionados con la muerte y resurrección de Jesús.

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Durante el periodo comprendido entre el 29 de marzo y el 4 de abril, se registró un total estimado de 51.000 asistentes, por lo que el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, sostuvo que este es uno de los destinos más importantes del país en Semana Santa.

“Estas cifras son una muestra de la importancia que tiene la Semana Santa de Mompox para el país. Es una celebración emblemática que nos pone en los ojos de miles de visitantes. Mompox tiene mucho que mostrar y por eso vamos a seguir promoviéndolo como destino No. 1 en Colombia en turismo religioso”, expresó el mandatario.

Procesiones en Mompox. Foto: Suministrado a SEMANA.

Del total de asistentes:

17.505 fueron visitantes no locales

29.959 residentes Momposinos

3.536 turistas transitorios

De acuerdo con los datos obtenidos del sector de alojamiento, durante la Semana Santa alcanzaron una ocupación hotelera del 95 %.

“De los 17.505 visitantes, el 92 % proviene de destinos nacionales y el 8 %, internacionales, con presencia de países como España, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Perú y Suiza”, detallaron desde la Gobernación.

Asimismo, señalaron que “a nivel nacional, los principales lugares de origen fueron Bolívar (28 %), Bogotá D.C. (15 %), Atlántico (14 %), Magdalena (10 %) y Antioquia (8 %)”.

Un aspecto destacado es la llegada de nuevos visitantes, con un 32 % de turistas que visitó Mompox por primera vez. A su vez, el 68 % ya había estado anteriormente en el destino.

“En cuanto a la distribución por género, se observa una participación equilibrada, con una ligera mayoría femenina: el 52 % de los asistentes fueron mujeres, mientras que el 48 % correspondió a hombres”, detalló la administración departamental.

El análisis del perfil de los asistentes evidencia una alta participación de población joven y adulta. El 29 % de los visitantes se ubicó entre los 25 y 34 años, seguido por un 27 % entre los 35 y 44 años y un 21 % entre los 18 y 24 años, consolidando a estos grupos como los principales protagonistas de la temporada.

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Asistentes a eventos religiosos en Mompox, Bolívar. Foto: Suministrado a SEMANA.

“En menor proporción, se registraron visitantes entre 45 y 54 años (10 %), 55 y 64 años (6 %) y mayores de 64 años (3 %), mientras que los menores de 18 años representaron el 4 %, evidenciando también la presencia de grupos familiares”, agregó.

La agenda religiosa y cultural programada fue desarrollada a plenitud, con la realización de alrededor de 50 eventos religiosos y más de 10 eventos culturales, todos ejecutados con éxito.

En el componente cultural se resaltaron actividades como la “Expo Mompox Feria de Artesanías”, el “Taller de Turismo Religioso”, el “Taller de Comercialización de Productos”, el “Concierto de la Luz”, el “Concierto Volver a Soñar”, la “Feria Artesanal y Gastronómica Semana Santa Mompox 2026”, el “Conversatorio Hay Festival”, y el “Concierto de Gospel”, entre otros. Por su parte, la agenda religiosa incluyó una amplia programación con celebraciones como la “Eucaristía”, el “Santo Viacrucis”, la “Procesión del paso Roba’o”, la “Bendición y Procesión de Ramos”, la “Procesión de N.P. Jesús Nazareno, Lunes Santo”, la “Procesión del santo Ecce Homo y las Angustias”, la “Procesión con los 14 pasos”, la “Procesión del Santo Entierro”, la “Solemne Vigilia Pascual” y la “Procesión del Señor Resucitado”, entre otras.