¿Qué hacer en Santa Cruz de Mompox durante Semana Santa? Así se vive esta temporada religiosa a orillas del Río Magdalena

Desde finales de marzo y hasta la primera semana de abril, Santa Cruz de Mompox, también conocido como la “tierra de Dios”, se convierte en el epicentro de procesiones, actos religiosas, conciertos y ferias gastronómicas por Semana Santa, una temporada llena de tradición y cultura.

Cada año, miles de visitantes llegan a este encantador pueblo de Bolívar, considerado uno de los destinos religiosos más emblemáticos de Colombia, atraídos por su riqueza espiritual, histórica y cultural.

A tres horas de Medellín: Estos son los encantos del pueblo antioqueño cuyo nombre significa Vegas de la China

Para este año, el municipio ofrece una agenda de fe que combina actos litúrgicos, procesiones centenarias y actividades culturales imperdibles, como el Concierto de la Luz, una experiencia espiritual que se llevará a cabo en la emblemática Iglesia de Santa Bárbara.

Eventos imperdibles durante Semana Santa en Mompox este 2026

La Semana Mayor momposina es reconocida, entre otras cosas, por sus procesiones nocturnas, como la del Jueves Santo con los 14 pasos, famosa por la suntuosidad de sus imágenes y la devoción de sus cargueros.

El Viernes Santo se realizará el Santo Entierro y la Procesión de la Pasión, un acto religioso que envuelve al pueblo en un ambiente de recogimiento absoluto.

Al siguiente día, el cierre de la celebración llegará con el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, que incluyen la Vigilia Pascual, la Procesión del Señor Resucitado y eucaristías que reúnen a la comunidad para cerrar este ciclo espiritual.

Además, en el marco de estos encuentros religiosos, se desarrollará una agenda cultural que ofrecerá a locales y visitantes una experiencia complementaria, con feria artesanal y gastronómica, talleres, espacios de formación artística y conversatorios.

Entre los eventos más significativos se encuentra el tradicional Concierto de la Luz en la Iglesia Santa Bárbara y el espectáculo musical “Volver a Soñar”, encuentros que resaltan el talento local y fortalecen la identidad del territorio.

Por su parte, la Feria Artesanal y Gastronómica será un gran escaparate para la filigrana en plata y los sabores típicos que definen a Mompox, no solo como un destino de interés religioso, sino como un lugar donde los viajeros viven una mezcla de experiencias únicas.

El pueblo colombiano que ostenta el título de ‘Capital Mundial del Bordado’

“Esta celebración refleja el valor de nuestras tradiciones y el trabajo de una comunidad que ha sabido preservar su patrimonio. Desde ICULTUR seguimos fortaleciendo estos espacios que integran cultura, turismo y desarrollo para el territorio”, comentó la directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), Vaneza Daguer, en declaraciones citadas por el medio local El Universal.

Con esta programación, el objetivo es mantener a Mompox como un destino de turismo religioso de talla mundial donde, más allá de orar, es posible aprender y participar activamente en conversatorios sobre patrimonio y encuentros académicos enfocados en el fortalecimiento de emprendimientos locales.