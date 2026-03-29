Cada año, durante la Semana Santa, el municipio de Santa Cruz de Mompox se convierte en uno de los epicentros del turismo religioso en Colombia.

Allí, especialmente Jueves y Viernes Santo, las calles del centro histórico se iluminan con velas encendidas por habitantes y visitantes, en medio de procesiones que conservan tradiciones centenarias y un ambiente de recogimiento único en el país.

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El pueblo donde la fe se ilumina con velas

Mompox, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, mantiene una de las celebraciones de Semana Santa más antiguas de América Latina, con registros que se remontan al siglo XVI.

De acuerdo con información oficial de turismo de Colombia, las procesiones de estos días se desarrollan entre iglesias coloniales y calles estrechas, donde la comunidad participa activamente en actos de fe y tradición religiosa.

Durante el Jueves y Viernes Santo, las procesiones recorren el casco histórico con un ritmo solemne, mientras los asistentes acompañan con velas encendidas, creando una atmósfera de silencio y contemplación que caracteriza a este destino.

La tradición de encender velas en Semana Santa tiene raíces religiosas muy antiguas dentro del cristianismo.

Con el tiempo se fue consolidando como una forma de expresar fe, recogimiento y acompañamiento espiritual durante la Pasión de Cristo.

Esta costumbre proviene de varios elementos históricos. En primer lugar, del uso de la luz como símbolo religioso en la tradición judeocristiana.

En la Biblia, la luz representa la presencia de Dios, la verdad y la vida frente a la oscuridad del pecado y la muerte.

En segundo lugar, las prácticas de la Iglesia católica en la Edad Media incorporaron el uso de cirios y velas durante la Semana Santa, para acompañar los ritos de la Pasión.

En ese contexto, la luz simbolizaba la espera de la resurrección de Cristo.

Finalmente, es una de las tradiciones populares en Europa, especialmente en España, que luego fueron traídas a América durante la colonización.

Allí, las procesiones nocturnas se realizaban con velas encendidas como muestra de penitencia, silencio y acompañamiento al recorrido de las imágenes religiosas.

Con el tiempo, esta práctica se mezcló con expresiones locales de religiosidad popular.

Por eso hoy es común ver pueblos iluminados con velas durante el Viernes Santo, especialmente en lugares con fuerte herencia colonial como lo es Mompox.

Momppox, un lugar para disfrutar la magia de la Semana Santa Foto: Getty Images/iStockphoto

Velas, procesiones y tradición centenaria

En Mompox, la iluminación con velas no es solo decorativa, sino parte del simbolismo religioso de la Semana Mayor.

Las procesiones se realizan en torno a las iglesias del municipio, muchas de ellas de arquitectura colonial, lo que refuerza la experiencia espiritual del recorrido.

Además de las velas, otro elemento distintivo es la forma en que los habitantes participan en las procesiones.

Caminan en silencio acompañando las imágenes religiosas en recorridos nocturnos que conservan un ritmo ceremonial heredado de la tradición española.

Viernes Santo en Mompox: calles coloniales iluminadas por la tradición Foto: Gobernación de Bolívar.

La Semana Santa en Mompox es considerada una de las más representativas del país, no solo por su valor religioso sino también por su riqueza cultural.

Las calles empedradas, la arquitectura colonial y la participación comunitaria hacen de este municipio un destino clave del turismo religioso en Colombia.

Hoy, Mompox sigue atrayendo a miles de visitantes que buscan vivir una experiencia marcada por la luz de las velas, el silencio de las procesiones y la tradición que ha perdurado por más de cuatro siglos.