Cinco pueblos de Cundinamarca que se convirtieron en el paraíso secreto de los pensionados en Colombia

Llegar a la edad de pensión no tiene que significar quedarse encerrado tomando una vida sedentaria, pagando arriendo caro y aguantando el mismo trancón de siempre. Cundinamarca tiene municipios que parecen hechos a la medida para quien quiere vivir bien, sin apuros y con el clima apropiado.

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Estas son las cinco opciones que se han convertido en las más llamativas para las personas que ya llegaron a la edad de pensión en el país.

Destinos en Cundinamarca para pensionados

Fusagasugá está en primer lugar. Conocida como la ‘Ciudad Jardín de Colombia’, está ubicada a unos 59 kilómetros de Bogotá y tiene una temperatura promedio de 19°C, lo que la convierte en una opción atractiva para pensionados que buscan una rutina cómoda, lejos de los extremos de frío o calor.

La oferta inmobiliaria ha crecido con fuerza y el costo de vida sigue siendo accesible comparado con la capital.

Chía es otra apuesta segura. Ubicada a solo 20 kilómetros al norte de Bogotá, se ha consolidado como uno de los lugares más atractivos de Cundinamarca para vivir, con un estilo de vida tranquilo sin perder acceso a las ventajas de una ciudad grande. Tiene centros médicos, comercio variado y una infraestructura que mejora con el paso de los años.

Viaje de adultos mayores. Foto: Getty Images

Girardot también atrae por su clima cálido y su ambiente vacacional permanente.

Hay varios proyectos residenciales pensados específicamente para pensionados e inversionistas, lo que da cuenta del interés real del sector por este segmento de la población en ese municipio.

Anapoima y La Mesa también están entre los destinos preferidos gracias a su clima cálido estable, que los hace ideales para quienes buscan casas de recreo o residencia permanente con acceso fácil desde la capital.

Ambos municipios están en la provincia del Tequendama y combinan tranquilidad con paisajes y naturaleza que invitan al descanso real.

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Villeta cierra el listado con su temperatura agradable y su cercanía a la capital. El municipio ha recibido inversión en proyectos de vivienda, con la construcción de alrededor de 600 unidades habitacionales. Su ambiente es relajado, sus calles son manejables y el costo de vida permite estirar la pensión sin angustia.

Lo que todos estos municipios tienen en común es una fórmula que ningún pensionado debería subestimar: buen clima, conexión vial con Bogotá, servicios de salud disponibles y una calidad de vida que la capital difícilmente puede ofrecer al mismo precio.