Colpensiones

Buena noticia para pensionados en Colpensiones: varios recibirán buen aumento en su mesada

Esto es lo que debe saber sobre los incrementos para este año.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 5:41 p. m.
Este es el aumento de la mesada para 2026.
Este es el aumento de la mesada para 2026. Foto: Montaje El País

Son millones los colombianos que sueñan, tras una larga vida de trabajo y esfuerzo, poder conseguir la pensión, una prestación económica mensual, generalmente vitalicia, que reciben las personas al cumplir requisitos de edad y tiempo cotizado tras finalizar su etapa laboral, o por situaciones como invalidez, viudez u orfandad.

En Colombia, la jubilación puede llegar en determinadas condiciones dependiendo del fondo al que esté adscrito. Colpensiones, el fondo público, es uno de los que más agrupa afiliados. Recientemente se conoció una información respecto al posible aumento que recibirán pensionados.

Este es el aumento de la mesada para 2026.
Este es el aumento de la mesada para 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El presidente de la entidad, Jaime Dussan, aseguró que recientemente se realizó el ajuste a la mesada de millones de pensionados en el país. Los pensionados que cotizaron durante su vida laboral con el salario mínimo tuvieron un incremento en su mesada del 23 %, que corresponde al incremento del salario mínimo en Colombia.

Por su parte, los pensionados que recibieron una mesada de dos o más salarios tuvieron un incremento del 5,1 %, que es el porcentaje de IPC al cierre del 2025.

Dussan detalló a varios medios de comunicación que el 60,8 % de los pensionados reciben el ajuste con el salario mínimo, mientras que el 39,2 % lo hace conforme al IPC.

Pensiones / Pensión / Pensionado
Esta información es relevante para los jubilados. Foto: Getty Images

Pese a ello, este no es el único incremento, pues también hay pensionados que reciben un pago extra, por cuenta de una mesada. Es importante recordar que en el mes de julio del 2025, el Congreso autorizó la aprobación de la mesada 14 para ciertos colombianos.

Quienes reciben este dinero extra son miembros de la Fuerza Pública, además de veteranos de fuerzas castrenses y civiles que hayan trabajado en el sector defensa, además de docentes vinculados al magisterio.

Para recibir la mesada, deben haber cumplido con 20 años de servicio para militares y 25 para policías; además, si es vinculado al sector defensa, debe haber prestado sus servicios antes de 1994.

Pensiones / Pensión / Pensionado
Este es el aumento de la mesada para 2026. Foto: Getty Images

También debe ser pensionado antes del 25 de julio de 2005 y no tener una pensión superior a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

