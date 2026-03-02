Pensión

Reforma pensional reduce barreras para que más mujeres accedan a su mesada

El ajuste reconoce trayectorias laborales marcadas por la informalidad y el trabajo de cuidado

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
2 de marzo de 2026, 12:08 p. m.
La reforma pensional busca adaptar los requisitos a la realidad laboral de las mujeres.
La reforma pensional busca adaptar los requisitos a la realidad laboral de las mujeres. Foto: Getty Images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones

Más de Pensiones y cesantías

Con esta iniciativa, Colpensiones busca promover el ahorro entre sus afiliados y que más personas ingresen al programa BEPS.

Colpensiones impulsa programa BEPS: ahorro desde $20.000 para construir protección económica hacia la vejez

No reportar el origen y destino del dinero puede traer confiscaciones y problemas legales.

Indemnizarán a los afiliados de los fondos de pensiones: Corte Suprema confirma cuantioso pago en este caso

Dentro del sistema general de pensiones colombiano hay tres tipos de pensión: de vejez, de invalidez y de sobrevivencia.

Colpensiones: fecha límite y condiciones para el traslado de fondo de pensiones

El DUR regula aspectos como las generalidades sobre las prestaciones que reconocerá el sistema y las condiciones de la renta básica del Pilar Solidario.

Colpensiones espera ley para implementar el pilar solidario: desafío para el sistema

Inflación

Trámite clave para los prepensionados del país; se busca completar el proceso sin dificultades

Pensiones

Pensiones: colombianos se están pegando cada vez más al ahorro voluntario. ¿Qué los hace cambiar?

Miles de personas buscan completar los trámites de la pensión.

El requisito poco conocido para cumplir semanas cotizadas a temprana edad

La pensión por invalidez está sujeta a evaluaciones medicas periódicas.

Pensión por invalidez: los casos en los que la ley permite perder este beneficio

Los pensionados con mesadas iguales o inferiores a un salario mínimo solo deben aportar el 4 % para salud, según Colpensiones.

Colpensiones señala importante trámite que deben realizar los colombianos en 2026

Noticias Destacadas