Pensión
Reforma pensional reduce barreras para que más mujeres accedan a su mesada
El ajuste reconoce trayectorias laborales marcadas por la informalidad y el trabajo de cuidado
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
2 de marzo de 2026, 12:08 p. m.
La reforma pensional busca adaptar los requisitos a la realidad laboral de las mujeres. Foto: Getty Images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento