Colpensiones, uno de los fondos de pensiones del país, cuenta con distintos mecanismos que permiten a sus afiliados verificar el monto que recibirán como mesada y los descuentos aplicados a salud, con el fin de llevar a cabo los ajustes necesarios en caso de encontrar inconsistencias en la información registrada.

Los incrementos de las mesadas pensionales se realizaron a inicios de principios de año. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tras el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional y las discusiones generadas en torno a este, los pensionados del país verán reflejado dicho aumento en sus consignaciones, conforme al mismo porcentaje anunciado por las autoridades.

Trámite clave para los prepensionados del país; se busca completar el proceso sin dificultades

“Las pensiones que en 2025 correspondían a un (1) salario mínimo mensual legal vigente se incrementan en 2026 en el mismo porcentaje en que el Gobierno nacional fijó el salario mínimo. En consecuencia, estas mesadas quedan ajustadas al valor vigente para 2026, es decir, $ 1.750.905, garantizando que ninguna pensión esté por debajo de este monto”, señaló la entidad.

Colpensiones da buena noticia a sus afiliados

Por su parte, Colpensiones señaló que el 60,8 % de las mesadas se actualiza tomando como referencia el salario mínimo, mientras que el 39,2 % restante se ajusta de acuerdo con la variación del IPC. Esta medida cobija todas las clases de pensión: vejez, invalidez y sobrevivientes.

“Los descuentos por aportes a salud se mantienen diferenciados según el valor de la mesada: 4 % para quienes reciben un salario mínimo; 10 % para quienes devengan más de uno y hasta tres salarios mínimos, y un 12 % para mesadas superiores a tres salarios mínimos”, señaló Colpensiones.

¿Cómo calcular monto de su mesada en Colpensiones si cuenta con 1.300 semanas?

La entidad también aclaró cómo se realizan los descuentos correspondientes al sistema de salud, ratificando que los pagos continuarán efectuándose bajo el mismo esquema implementado en los últimos años. De igual manera, explicó el procedimiento relacionado con las mesadas adicionales 13 y 14, que aplican únicamente para determinados pensionados. Quienes tienen derecho a estos pagos reciben la notificación al inicio de cada año a través de los canales oficiales de contacto.

Colpensiones cuenta con miles de afilaidos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Las mesadas adicionales, conocidas como mesada 13 y mesada 14, también se reajustan con el incremento correspondiente del año, según las mismas reglas aplicables a la mesada ordinaria. Es importante recordar que la mesada 14 solo aplica en algunos casos de pensionados”, destacó el fondo de pensiones.

Es importante señalar que los pensionados pueden verificar el incremento aplicado desde enero de 2026 directamente en su comprobante de pago. Además, tienen la opción de revisar esta información en los certificados disponibles en el portal web de Colpensiones o acudir a los Puntos de Atención al Ciudadano para realizar la consulta.