Pensiones
Pensiones de las mujeres: esta es la realidad de los ingresos de las jubiladas frente a los hombres
Una investigación sobre el tema hizo varias revelaciones sobre las circunstancias que, al final de la vida laboral, llevan a las mujeres a seguir buscando la manera de continuar trabajando.
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16 de marzo de 2026, 6:14 p. m.
Mujeres pensionadas ganan menos que los hombres, pese a que hayan tenido el mismo trabajo en su vida laboral Foto: Getty Images
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