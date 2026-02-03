Pensión

¿Cómo calcular monto de su mesada en Colpensiones si cuenta con 1.300 semanas?

Siga este procedimiento para poder obtener el cálculo de cuánto recibirá.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 5:20 p. m.
Esta es la manera en la que puede calcular su mesada pensional.
Foto: ADOBE STOCK

La pensión es uno de los anhelos que tienen millones de trabajadores en Colombia, que luego de una vida llena de trabajo y esfuerzo, buscan llegar a una vejez tranquila y con un ingreso que les permita cubrir sus necesidades en el momento en que no posean las capacidades para trabajar.

En Colombia existe un régimen pensional con dos alternativas, el fondo público y el fondo privado. En el público está Colpensiones y en el privado están cerca de 4 fondos de pensiones. Una de las dudas, para quienes están en Colpensiones, es la que respecta a cómo calcular el monto de la mesada que recibirán.

La iniciativa hace parte de la reforma pensional y prioriza a quienes no cuentan con pensión ni ingresos estables.
Foto: 123RF

Tenga en cuenta que para poder jubilarse deberá cumplir la edad de 57 años en mujeres y 62 en hombres. Debe juntar 1.300 que pide la ley. Si desea conocer cuál sería el aproximado de su mesada, tenga en cuenta lo siguiente:

Usted puede hacer el cálculo directamente en un aplicativo en Colpensiones. Debe acceder al portal y dirigirse al apartado ‘Calcula el valor de tu pensión’.

Cambios en Colpensiones para 2026: ¿quiénes ganan más y por qué?

Luego diligenciar los siguientes datos:

  • Nombre
  • Género
  • Fecha de nacimiento
  • Edad en la que usted comenzó a hacer aportes
  • Seleccionar fondo de pensiones en el que está afiliado actualmente
  • Semanas cotizadas en fondos privados (si tiene)
  • Semanas cotizadas en Colpensiones
  • Salario sobre el que aporta pensión actualmente
Las Accai funcionarán como un laboratorio jurídico a fin de poner a prueba la capacidad de Colombia para articular actores públicos y privados en un mismo esquema.
Foto: iStock

Luego de llenar los datos, deberá darle clic en ‘calcular’. El sistema le entregará los datos sobre su mesada y su actual estado de cotización.

Si ya cumplió con los requisitos de edad, tenga en cuenta que debe acercarse a la entidad y solicitar el formulario para la petición de pensión por vejez.

Deberá reunir varios documentos y formatos. Luego radicarla y esperar la aprobación de su pensión, tras una evaluación por parte de la entidad, para que usted posteriormente pueda acceder a ella.

Un nuevo "Ahorro involuntario" podría beneficiar a aquellos que ya cumplen con los requisitos para la pensión, pero continúan a la espera de recibirla.
Foto: Stock Arc: Colprensa y El País

