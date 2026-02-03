La pensión es uno de los anhelos que tienen millones de trabajadores en Colombia, que luego de una vida llena de trabajo y esfuerzo, buscan llegar a una vejez tranquila y con un ingreso que les permita cubrir sus necesidades en el momento en que no posean las capacidades para trabajar.

En Colombia existe un régimen pensional con dos alternativas, el fondo público y el fondo privado. En el público está Colpensiones y en el privado están cerca de 4 fondos de pensiones. Una de las dudas, para quienes están en Colpensiones, es la que respecta a cómo calcular el monto de la mesada que recibirán.

Esta es la manera en la que puede calcular su mesada pensional. Foto: 123RF

Tenga en cuenta que para poder jubilarse deberá cumplir la edad de 57 años en mujeres y 62 en hombres. Debe juntar 1.300 que pide la ley. Si desea conocer cuál sería el aproximado de su mesada, tenga en cuenta lo siguiente:

Usted puede hacer el cálculo directamente en un aplicativo en Colpensiones. Debe acceder al portal y dirigirse al apartado ‘Calcula el valor de tu pensión’.

Luego diligenciar los siguientes datos:

Nombre

Género

Fecha de nacimiento

Edad en la que usted comenzó a hacer aportes

Seleccionar fondo de pensiones en el que está afiliado actualmente

Semanas cotizadas en fondos privados (si tiene)

Semanas cotizadas en Colpensiones

Salario sobre el que aporta pensión actualmente

Esta es la manera en la que puede calcular su mesada pensional. Foto: iStock

Luego de llenar los datos, deberá darle clic en ‘calcular’. El sistema le entregará los datos sobre su mesada y su actual estado de cotización.

Si ya cumplió con los requisitos de edad, tenga en cuenta que debe acercarse a la entidad y solicitar el formulario para la petición de pensión por vejez.

Deberá reunir varios documentos y formatos. Luego radicarla y esperar la aprobación de su pensión, tras una evaluación por parte de la entidad, para que usted posteriormente pueda acceder a ella.