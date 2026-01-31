El arranque de 2026 trajo consigo cambios en las mesadas que reciben los afiliados a Colpensiones, una actualización que impacta de manera distinta a los pensionados según su nivel de ingreso.

Mientras algunos vieron incrementos directos, otros mantienen ajustes ligados a la inflación, una diferencia que vuelve a poner sobre la mesa cómo funciona el cálculo pensional en Colombia.

Según la entidad, el ajuste responde a las normas vigentes del sistema pensional, que establecen dos criterios diferentes para actualizar el valor de la pensión cada año. Estos se basan en la relación con el salario mínimo legal vigente o en la inflación del año anterior, dependiendo del monto que recibe cada pensionado.

Bono de dos millones de pesos en Colpensiones: el requisito clave para recibir este nuevo incentivo al ahorro

¿Quiénes reciben más con el salario mínimo?

El grupo mayoritario de pensionados más de 1,1 millones de personas, equivalente al 60,8 % de los afiliados vio su pensión ajustarse al nuevo salario mínimo de Colombia para 2026, que fue fijado por el Gobierno.

Para este año, el reajuste implica que estas mesadas quedaron en $1.750.905 pesos mensuales, valor que iguala al salario mínimo legal vigente, con lo que se garantiza que ningún pensionado reciba menos que ese monto básico.

La aplicación de este mecanismo obedece a la intención de preservar el poder adquisitivo de los adultos mayores, quienes dependen de un ingreso fijo para cubrir gastos como alimentación, vivienda, salud y servicios.

Para pensiones superiores al mínimo: IPC

Los pensionados cuyas mesadas superan un salario mínimo recibieron un incremento distinto, calculado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado para 2025, que fue de 5,1 %.

¿Cuánto se recibe realmente al pensionarse con 1.300 semanas en Colpensiones?

Este mecanismo busca asegurar que quienes ya tienen ingresos mayores al mínimo también ajusten su pensión según la inflación del año anterior, con el fin de mitigar la pérdida de poder de compra ante el incremento de los precios en bienes y servicios básicos.

El valor final depende del salario base y la modalidad. Foto: Getty Images

Mesadas adicionales también suben

Además del incremento en las mesadas ordinarias, Colpensiones aclaró que las mesadas adicionales conocidas como mesada 13 y mesada 14 aplican bajo las mismas reglas de aumento, siempre que la ley lo permita.

Estas prestaciones extra se pagan en determinadas fechas del año y están sujetas al mismo criterio de actualización: igual al salario mínimo o al IPC según el caso.

Cómo verificar el nuevo valor

Subsidios en Colombia: el paso clave para verificar si usted es beneficiario en el 2026

Los beneficiarios pueden verificar el reajuste directamente en su desprendible de pago disponible desde la nómina de enero de 2026, así como en los certificados de mesada que se obtienen en los canales digitales de Colpensiones o en los puntos de atención de la entidad.

Este incremento automático, que no exige gestión personal, es parte del funcionamiento regular del sistema y busca que los pensionados mantengan un ingreso acorde al contexto económico actual, incluyendo la variación en el costo de vida y las disposiciones legales que rigen el régimen pensional público.