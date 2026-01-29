¿Cuánto se recibe realmente al pensionarse con 1.300 semanas en Colpensiones?

Cuando un trabajador en Colombia cumple con los requisitos para pensionarse bajo el régimen de prima media administrado por Colpensiones, uno de los elementos clave para determinar el monto de su mesada es el número de semanas cotizadas.

El umbral mínimo legal para acceder a una pensión de vejez en este régimen es 1.300 semanas cotizadas, equivalente a aproximadamente 25 años de aportes.

Al alcanzar ese mínimo de semanas y la edad requerida (57 años para las mujeres y 62 para los hombres), el afiliado puede solicitar su pensión de vejez.

El cálculo de la mesada no parte de una cifra fija, sino que depende de lo que se conoce como Ingreso Base de Liquidación (IBL): el promedio de los salarios sobre los cuales la persona cotizó durante su vida laboral, con especial énfasis en los últimos años de aportes.

¿Cómo se define el monto?

Colpensiones aplica un porcentaje al IBL para determinar la pensión mensual. Según lo explicado por la entidad y corroborado en análisis técnicos, con 1.300 semanas cotizadas la pensión equivale al 65 % del IBL.

Esta proporción se ajusta automáticamente cuando el afiliado continúa cotizando más semanas: por cada 50 semanas adicionales a las mínimas, el porcentaje de la pensión se incrementa 1,5 %, hasta alcanzar un tope máximo del 80 % del IBL.

Este porcentaje no puede ser menor que el mínimo legal ni superar el límite máximo establecido por la ley. La lógica de este cálculo es que a mayor número de semanas cotizadas, mayor reconocimiento se da a la trayectoria laboral y, por ende, a la pensión mensual que corresponde recibir.

Ejemplo simple

Según cálculos de la FM, si un trabajador tiene un IBL promedio de $2.000.000 al momento de pensionarse. Con 1.300 semanas, el cálculo sería:

La edad y las semanas son requisitos indispensables para pensionarse. Foto: Getty Images/iStockphoto

Pensión mensual ≈ 65 % del IBL → ≈ $1 300 000 mensuales

Este resultado se obtiene al multiplicar el porcentaje que corresponde (65 %) por el IBL promedio declarado al momento de la solicitud.

Si ese mismo afiliado decide cotizar 1.350 semanas, el porcentaje aumenta 1,5 %, lo que significaría una tasa de 66,5 % del IBL y, por ende, una mesada ligeramente mayor.

¿Por qué importa cotizar más semanas?

Aunque el requisito mínimo para acceder a la pensión de vejez es 1.300 semanas, cotizar semanas adicionales puede incrementar el monto de la pensión mensual, lo que influye directamente en la calidad de vida durante la jubilación. Sin embargo, ese incremento está sujeto a límites y a que el afiliado cumpla con los requisitos de edad reglamentarios.

De esta forma, Colpensiones busca equilibrar la justicia del sistema contributivo donde cada semana aportada tiene un valor con la necesidad de garantizar pensiones sostenibles y ajustadas a los ingresos históricos de cada trabajador.