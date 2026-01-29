Colpensiones

¿Cuánto se recibe realmente al pensionarse con 1.300 semanas en Colpensiones?

El cálculo se basa en el Ingreso Base de Liquidación y en los años de aportes realizados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
29 de enero de 2026, 10:13 p. m.
El monto depende del promedio salarial sobre el que se cotizó.
El monto depende del promedio salarial sobre el que se cotizó. Foto: 123f

Cuando un trabajador en Colombia cumple con los requisitos para pensionarse bajo el régimen de prima media administrado por Colpensiones, uno de los elementos clave para determinar el monto de su mesada es el número de semanas cotizadas.

El umbral mínimo legal para acceder a una pensión de vejez en este régimen es 1.300 semanas cotizadas, equivalente a aproximadamente 25 años de aportes.

Al alcanzar ese mínimo de semanas y la edad requerida (57 años para las mujeres y 62 para los hombres), el afiliado puede solicitar su pensión de vejez.

Colpensiones confirma cómo quedarán los jubilados con el reajuste de mesadas, tras el alza del salario mínimo

El cálculo de la mesada no parte de una cifra fija, sino que depende de lo que se conoce como Ingreso Base de Liquidación (IBL): el promedio de los salarios sobre los cuales la persona cotizó durante su vida laboral, con especial énfasis en los últimos años de aportes.

Macroeconomía

Colombiatex generó, en sus tres días, 11,6 millones de dólares en Medellín: estas fueron las cifras que movieron a la ciudad

Macroeconomía

Aeronáutica Civil entrega nuevos avances en investigación del siniestro que cobró la vida de 15 personas en avión de Satena

Macroeconomía

Andi prende las alertas por el impacto del salario mínimo en el empleo de 2026

Macroeconomía

Precio del euro sigue al alza: así se cotiza la divisa este jueves 29 de enero

Macroeconomía

Subsidios en Colombia: el paso clave para verificar si usted es beneficiario en el 2026

Macroeconomía

Dólar cerró a la baja este 29 de enero: precio oficial de la moneda

Macroeconomía

Una nueva puerta para salir de las deudas: así cambió la ley de insolvencia en Colombia

Macroeconomía

¿En qué casos la ley permite una pensión sin los requisitos tradicionales?

Macroeconomía

Hijos tendrán que darles buena plata a sus padres: Corte Suprema impartió la orden en este caso

Nación

Milagro en Bogotá: a dos adultos mayores por poco les cae un semáforo encima

¿Cómo se define el monto?

Colpensiones aplica un porcentaje al IBL para determinar la pensión mensual. Según lo explicado por la entidad y corroborado en análisis técnicos, con 1.300 semanas cotizadas la pensión equivale al 65 % del IBL.

Esta proporción se ajusta automáticamente cuando el afiliado continúa cotizando más semanas: por cada 50 semanas adicionales a las mínimas, el porcentaje de la pensión se incrementa 1,5 %, hasta alcanzar un tope máximo del 80 % del IBL.

Este porcentaje no puede ser menor que el mínimo legal ni superar el límite máximo establecido por la ley. La lógica de este cálculo es que a mayor número de semanas cotizadas, mayor reconocimiento se da a la trayectoria laboral y, por ende, a la pensión mensual que corresponde recibir.

Última oportunidad para cambiar de fondo de pensión: Colpensiones fija fecha clave

Ejemplo simple

Según cálculos de la FM, si un trabajador tiene un IBL promedio de $2.000.000 al momento de pensionarse. Con 1.300 semanas, el cálculo sería:

Verdadero pueblo cubano y sentimientos, retrato de hombre afroamericano senior triste mirando a cámara. Abuelo latino viejo preocupado con bigote y sombrero de La Habana, Cuba
La edad y las semanas son requisitos indispensables para pensionarse. Foto: Getty Images/iStockphoto

Pensión mensual ≈ 65 % del IBL → ≈ $1 300 000 mensuales

Este resultado se obtiene al multiplicar el porcentaje que corresponde (65 %) por el IBL promedio declarado al momento de la solicitud.

Si ese mismo afiliado decide cotizar 1.350 semanas, el porcentaje aumenta 1,5 %, lo que significaría una tasa de 66,5 % del IBL y, por ende, una mesada ligeramente mayor.

¿Por qué importa cotizar más semanas?

Aunque el requisito mínimo para acceder a la pensión de vejez es 1.300 semanas, cotizar semanas adicionales puede incrementar el monto de la pensión mensual, lo que influye directamente en la calidad de vida durante la jubilación. Sin embargo, ese incremento está sujeto a límites y a que el afiliado cumpla con los requisitos de edad reglamentarios.

Hasta $17 millones por gastos funerarios: así funciona el apoyo de Colpensiones en 2026

De esta forma, Colpensiones busca equilibrar la justicia del sistema contributivo donde cada semana aportada tiene un valor con la necesidad de garantizar pensiones sostenibles y ajustadas a los ingresos históricos de cada trabajador.

Más de Macroeconomía

Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero.

Colombiatex generó, en sus tres días, 11,6 millones de dólares en Medellín: estas fueron las cifras que movieron a la ciudad

Accidente de Satena

Aeronáutica Civil entrega nuevos avances en investigación del siniestro que cobró la vida de 15 personas en avión de Satena

Según proyecciones del Dane, se calcula que para el año 2050 el 25 % de la población en Colombia será de adultos mayores, alrededor de 15 millones de habitantes.

¿Cuánto se recibe realmente al pensionarse con 1.300 semanas en Colpensiones?

Esto podría suceder el próximo año.

Andi prende las alertas por el impacto del salario mínimo en el empleo de 2026

En Colombia, las personas que se acercan a la edad de jubilación tienen la posibilidad de trasladarse entre los regímenes pensionales público y privado, pero este proceso no se realiza de manera directa. Para quienes consideran cambiar de régimen, existe un mecanismo obligatorio llamado doble asesoría, que permite tomar decisiones informadas sobre el futuro pensional.

Precio del euro sigue al alza: así se cotiza la divisa este jueves 29 de enero

Fortalecer la educación financiera desde la escuela y los territorios es una apuesta estructural por la autonomía económica, la reducción de desigualdades y el desarrollo del país.

Subsidios en Colombia: el paso clave para verificar si usted es beneficiario en el 2026

Stock Market Data, Stock Market and Exchange, Stock Market Crash, Dollar Sign, Moving Down

Dólar cerró a la baja este 29 de enero: precio oficial de la moneda

.

Una nueva puerta para salir de las deudas: así cambió la ley de insolvencia en Colombia

Dólar dólares

Cómo amanece el dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 29 de enero

.

Federación de Cafeteros amplía centros industriales en regiones clave

Noticias Destacadas