Última oportunidad para cambiar de fondo de pensión: Colpensiones fija fecha clave

Colpensiones advierte que, una vez cerrado el plazo, no habrá nuevas oportunidades para cambiar de fondo bajo estas reglas.

Redacción Economía
9 de enero de 2026, 7:21 p. m.
Colpensiones recordó que el traslado solo aplica para quienes cumplen requisitos específicos fijados por la reforma.
Colpensiones recordó que el traslado solo aplica para quienes cumplen requisitos específicos fijados por la reforma.

Para quienes están pensando en cambiarse de régimen pensional en Colombia, ya sea para pasar de un fondo privado a Colpensiones (el régimen público) o viceversa, existe una fecha límite que no se puede dejar pasar.

En el marco de la reforma al sistema de jubilaciones, aprobada por el Congreso de la República, Colpensiones ha advertido que el plazo para gestionar esta transición vence el próximo 16 de julio de 2026.

Esta “ventana de traslado” fue incluida en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, normativa que busca reorganizar el sistema pensional colombiano y que permanece vigente pese al análisis que todavía realiza la Corte Constitucional sobre algunos de sus apartados.

Si está cerca de jubilarse, ojo con este trámite de Colpensiones

Bajo esa disposición, el derecho a cambiar de fondo se mantiene activo para quienes cumplieron ciertos requisitos antes del 30 de junio de 2025.

Para que una solicitud de traslado sea válida, la ley establece condiciones claras según el número de semanas cotizadas con corte al 30 de junio de 2025.

En concreto, las mujeres deben tener un mínimo de 750 semanas cotizadas, mientras que los hombres deben alcanzar al menos 900 semanas en el sistema pensional, sin importar si actualmente están afiliados a un fondo privado o a Colpensiones.

Además del requisito de semanas de cotización, también existe una ventana adicional denominada “oportunidad de traslado” para quienes están próximos a la edad de pensión.

En este grupo entran personas que ya hayan alcanzado la edad legal para pensionarse (57 años para mujeres y 62 para hombres) o que se encuentren dentro de los 10 años previos a esa edad, siempre y cuando cumplan con las semanas cotizadas mencionadas.

Si está cerca de jubilarse, ojo con este trámite de Colpensiones

Doble asesoría: un paso obligatorio

Antes de llevar a cabo cualquier traslado de régimen pensional, la normativa exige que los cotizantes completen lo que se conoce como doble asesoría.

envejecimiento
Miles de afiliados analizan si cumplen los requisitos para acogerse a la ventana de traslado. Foto: Adobe Stock

Este proceso implica recibir orientación tanto de Colpensiones como del fondo privado en el que el trabajador está afiliado, para que la decisión de cambiar o no de régimen se tome con base en una comparación real de beneficios, tiempos de cotización y proyecciones de pensión.

La doble asesoría gratuita incluye:

Explicación de los beneficios y condiciones de cada régimen.

Proyección de la mesada pensional bajo ambos escenarios.

Comparación de requisitos, tiempos y condiciones para acceder a la pensión.

Este paso es clave, pues permite al cotizante conocer con precisión qué implicaría el traslado en cuanto a semanas, montos y posibles beneficios de pensión futura.

Consecuencias de no actuar antes de julio de 2026

Una vez pasada la fecha del 16 de julio de 2026, quienes cumplen con los requisitos pero no hayan iniciado el trámite perderán la oportunidad de trasladarse bajo las condiciones establecidas por la Ley 2381.

Hasta $17 millones por gastos funerarios: así funciona el apoyo de Colpensiones en 2026

En términos prácticos, esto significa que no podrán escoger libremente entre el régimen público y los privados para la administración de sus ahorros y el cálculo de su futura jubilación.

Este ultimátum ha generado preocupación entre afiliados que aún no han decidido o que desconocen sus semanas cotizadas, motivo por el cual expertos recomiendan verificar lo antes posible la historia laboral y solicitar la doble asesoría para evaluar la mejor ruta pensional de acuerdo con la situación individual.

