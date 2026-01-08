Hasta $17 millones por gastos funerarios: así funciona el apoyo de Colpensiones en 2026

Cuando ocurre el fallecimiento de un afiliado o pensionado, además del duelo, las familias deben enfrentar gastos inmediatos que pocas veces están presupuestados.

En Colombia, uno de los mecanismos diseñados para aliviar ese impacto es el auxilio funerario, una prestación económica administrada por Colpensiones y regulada por la ley pensional, que en 2026 mantiene topes claros ligados al salario mínimo.

A diferencia de otros beneficios del sistema, este auxilio no se entrega automáticamente ni está dirigido exclusivamente a familiares. La norma establece que puede solicitarlo la persona que haya asumido el pago de los servicios funerarios, siempre que pueda demostrarlo con la documentación correspondiente.

Colpensiones entrega información crucial para el proceso pensional en 2026

El objetivo del beneficio es compensar, al menos en parte, los costos asociados al sepelio, independientemente del vínculo con el fallecido.

¿Cómo se calcula el auxilio?

El valor del auxilio funerario se define con base en el último ingreso del afiliado o la última mesada pensional, pero siempre dentro de un rango legal. Para 2026, ese rango se expresa en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con el salario mínimo fijado en $1.750.905, el auxilio no puede ser inferior a cinco salarios mínimos, ni superar los diez salarios mínimos.

En términos prácticos, esto significa que el monto reconocido por Colpensiones se mueve entre $8.754.525 millones y $17.509.050, dependiendo del caso específico y del ingreso que tenía la persona fallecida.

Se acaba un subsidio clave para miles de familias en Colombia

Este esquema busca garantizar un piso mínimo de protección, pero también evitar pagos que excedan lo establecido por la ley, manteniendo un equilibrio entre sostenibilidad del sistema y apoyo a los hogares.

Quiénes pueden acceder y qué deben presentar

El trámite del auxilio exige acreditar dos elementos claves: la condición del fallecido dentro del sistema y la responsabilidad sobre los gastos funerarios.

La solicitud debe hacerse ante Colpensiones con documentos que acrediten el gasto. Foto: Getty Images

Para ello, Colpensiones solicita una serie de documentos que incluyen la identificación del solicitante, el registro civil de defunción, las facturas originales de los servicios funerarios cancelados y la certificación de la funeraria que prestó el servicio.

También se requiere información bancaria para realizar el pago y, en los casos en que el trámite lo haga un tercero, una autorización expresa. Si existía un plan exequial previo, este debe anexarse como soporte adicional.

Conozca por medio de este link si es beneficiario de pagos de más de 200.000 pesos en 2026

Una vez la solicitud es radicada con todos los documentos completos, la entidad inicia el proceso de verificación. El desembolso no es inmediato, el tiempo de respuesta puede extenderse hasta dos meses, dependiendo del volumen de solicitudes y de la validación de la información entregada.

Aunque el auxilio no caduca de forma inmediata, expertos y entidades han advertido que no reclamarlo oportunamente puede implicar la pérdida del derecho. En la práctica, se recomienda iniciar el trámite dentro del primer año posterior al fallecimiento, para evitar que opere la prescripción.