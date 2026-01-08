Si está cerca de jubilarse, ojo con este trámite de Colpensiones

La medida que la edad de jubilación se acerca, miles de colombianos enfrentan un nuevo recordatorio de la importancia de gestionar activamente su pensión de vejez.

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ha insistido en que quienes tengan entre 55 y 60 años deben verificar y actualizar su historial laboral si quieren evitar contratiempos que podrían postergar o incluso poner en riesgo el derecho a recibir su pensión.

El aviso está dirigido principalmente a personas que están a dos años o menos de cumplir la edad mínima para acceder a la pensión de vejez: 57 años para mujeres y 62 años para hombres.

Según la entidad, este procedimiento no es una recomendación secundaria, sino un paso esencial para asegurar que el proceso pensional se pueda tramitar correctamente cuando llegue el momento.

Colpensiones ha identificado que una parte significativa de los obstáculos en los trámites se debe a errores, vacíos o inconsistencias en la historia laboral de los afiliados.

Esta historia laboral es fundamental porque contiene el registro de semanas cotizadas y otros datos que permiten verificar si una persona cumple con los requisitos legales para pensionarse. Si la información está incompleta o equivocada, la entidad no puede avanzar con la solicitud hasta que se corrija.

Expertos en seguridad social explican que este tipo de irregularidades suelen aparecer justo cuando la persona decide pensionarse, lo que obliga a iniciar procesos de rectificación que pueden extenderse meses o incluso años, tiempo en el que quedan sin recibir la mesada pensional.

Por esta razón, revisar la información con antelación se convierte en una práctica necesaria para quienes están próximos a jubilarse.

¿Qué errores hay que evitar?

Al analizar la historia laboral, Colpensiones recomienda prestar especial atención a varios puntos clave que suelen generar inconsistencias:

• Empresas que no reportaron correctamente los aportes o lo hicieron de forma incompleta.

• Periodos sin cotización registrada que en realidad sí deberían aparecer en el sistema.

• Fechas de ingreso y retiro mal consignadas.

• Datos personales con errores, incluidos documentos como nombre, cédula o fecha de nacimiento.

Pasos para consultar y corregir la historia laboral

La entidad ha señalado que el proceso es gratuito y que se puede realizar en línea a través del portal oficial de Colpensiones.

El procedimiento general consiste en ingresar a la Zona Transaccional de la Sede Electrónica con usuario y contraseña, desde donde se puede consultar y descargar el historial.

Si se detectan errores, el afiliado puede dirigirse a un Punto de Atención Colpensiones (PAC) con documentos como contratos de trabajo, certificados laborales o comprobantes de pago para solicitar la corrección.

Colpensiones enfatiza que los trámites de pensión no se realizan de forma automática; por el contrario, es responsabilidad del afiliado confirmar que sus datos estén actualizados. De no hacerlo, advierten, puede enfrentarse a demoras largas o incluso a la pérdida de semanas cotizadas que son esenciales para acceder a la pensión de vejez.