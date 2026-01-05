Para evaluar los posibles riesgos del proyecto de decreto que planea el Gobierno del presidente Gustavo Petro para invertir los fondos de pensiones, la Procuraduría General de la Nación convocó una mesa técnica preventiva, que entrará en funcionamiento en los próximos días para analizar a fondo esa iniciativa.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, junto con la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, liderará el seguimiento a la segunda mesa técnica para estudiar el proyecto que adelanta el Gobierno, a través de la Unidad de Regulación Financiera (URF).

Hace algunos meses se desarrolló una primera mesa técnica en la que se evaluaron los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos de la iniciativa, así como los posibles impactos económicos y sociales que podría generar en el fututo.

Desde la Procuraduría General aclararon que su actuación “se desarrolla en un espacio técnico, interinstitucional y no vinculante, sin intervención ni sustitución de competencias de las autoridades regulatorias”.

Después de ese primer ejercicio, las delegadas consideraron que era necesario profundizar en el análisis del proyecto normativo, teniendo en cuenta los riesgos de mercado, de reinversión, los efectos sobre la duración, el rendimiento y la diversificación de los portafolios, la capacidad del mercado laboral para absorber los cambios, el impacto que podría generar sobre la estabilidad del sistema financiero y la protección de ahorro pensional.

Por eso, el martes 20 de enero se desarrollará la segunda mesa técnica preventiva, que contará con la participación de varias entidades del Gobierno nacional, autoridades de supervisión, actores del mercado financiero, centros de estudio y expertos técnicos, con el fin de anticipar riesgos, fortalecer la transparencia regulatoria y promover la coordinación entre instituciones.

Sede de la Procuraduría General de la Nación. Foto: Procuraduría

“Este seguimiento preventivo se fundamenta, entre otras normas, en la Ley 100 de 1993, la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 857 de 2011 y reafirma el compromiso con la protección del ahorro pensional y la confianza en el sistema”, detalló la Procuraduría.

Hace algunos días, el Gobierno del presidente Petro anunció que planea publicar este año un decreto que obligaría a los fondos de pensiones a invertir más dinero en la economía del país, lo que provocó tensiones entre varios sectores políticos y expertos economistas.