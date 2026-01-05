Nación

¿Hay riesgos con el decreto que prepara el Gobierno sobre inversiones de los fondos de pensiones? Convocan mesa técnica

La Procuraduría liderará el espacio para analizar los riesgos de mercado, de reinversión y los posibles efectos sobre la estabilidad del sistema financiero.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 3:11 p. m.
La Procuraduría tratará de determinar los impactos económicos y sociales de la resolución.
La Procuraduría tratará de determinar los impactos económicos y sociales de la resolución. Foto: Colprensa - Getty Images

Para evaluar los posibles riesgos del proyecto de decreto que planea el Gobierno del presidente Gustavo Petro para invertir los fondos de pensiones, la Procuraduría General de la Nación convocó una mesa técnica preventiva, que entrará en funcionamiento en los próximos días para analizar a fondo esa iniciativa.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, junto con la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, liderará el seguimiento a la segunda mesa técnica para estudiar el proyecto que adelanta el Gobierno, a través de la Unidad de Regulación Financiera (URF).

¿Qué es la doble asesoría pensional en Colombia y a quiénes cobija este concepto?

Hace algunos meses se desarrolló una primera mesa técnica en la que se evaluaron los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos de la iniciativa, así como los posibles impactos económicos y sociales que podría generar en el fututo.

Desde la Procuraduría General aclararon que su actuación “se desarrolla en un espacio técnico, interinstitucional y no vinculante, sin intervención ni sustitución de competencias de las autoridades regulatorias”.

Nación

Ideam advierte “abundante nubosidad con lluvias y actividad eléctrica” este lunes: así estará el clima el 5 de enero

Nación

Incendio en On Vacation Amazonas: 32 personas fueron evacuadas de las instalaciones del hotel tras la conflagración

Nación

La historia de la mujer cartagenera que murió en medio de los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela: “Yohana era una mujer buena, trabajadora”

Nación

El legado de Herbin Hoyos, en manos de su hijo Jouseph Aly, quien continúa la labor en ‘Las voces del secuestro’

Barranquilla

Giro en investigación por supuesto suicidio de una instructora de yoga en Atlántico: su compañero sentimental fue capturado

Nación

Tras 47 días de búsqueda, hallan el cuerpo de Ana Lucía Villota, desaparecida en la tragedia de Silvania

Confidenciales

Lo que dijo Álex Char, alcalde de Barranquilla, tras la captura del dictador Nicolás Maduro

Nación

Procuraduría sanciona a oficial de la Policía por acoso a una joven auxiliar: este es el caso

Cali

Emcali le responde a la Procuraduría tras investigación por presuntas irregularidades en el alumbrado público

Nación

Procuraduría formuló pliego de cargos contra exalcalde de Neiva por presuntas irregularidades en la ejecución del PAE

YouTube video eTQz4SyLiEY thumbnail

Después de ese primer ejercicio, las delegadas consideraron que era necesario profundizar en el análisis del proyecto normativo, teniendo en cuenta los riesgos de mercado, de reinversión, los efectos sobre la duración, el rendimiento y la diversificación de los portafolios, la capacidad del mercado laboral para absorber los cambios, el impacto que podría generar sobre la estabilidad del sistema financiero y la protección de ahorro pensional.

Por eso, el martes 20 de enero se desarrollará la segunda mesa técnica preventiva, que contará con la participación de varias entidades del Gobierno nacional, autoridades de supervisión, actores del mercado financiero, centros de estudio y expertos técnicos, con el fin de anticipar riesgos, fortalecer la transparencia regulatoria y promover la coordinación entre instituciones.

Sede de la Procuraduría General de la Nación.
Sede de la Procuraduría General de la Nación. Foto: Procuraduría

“Este seguimiento preventivo se fundamenta, entre otras normas, en la Ley 100 de 1993, la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 857 de 2011 y reafirma el compromiso con la protección del ahorro pensional y la confianza en el sistema”, detalló la Procuraduría.

Hace algunos días, el Gobierno del presidente Petro anunció que planea publicar este año un decreto que obligaría a los fondos de pensiones a invertir más dinero en la economía del país, lo que provocó tensiones entre varios sectores políticos y expertos economistas.

Más de Nación

Procuraduría solicita a la Corte Constitucional disminuir semanas de cotización para pensión a mujeres afiliadas a fondos privados

¿Hay riesgos con el decreto que prepara el Gobierno sobre inversiones de los fondos de pensiones? Convocan mesa técnica

En la noche de este viernes se registraron en el sur de Cali, fuertes lluvias que causaron fuertes tormentas eléctricas. Sin embargo, las autoridades no reportaron graves emergencias, ni personas lesionadas. Foto Jorge Orozco / El País.

Ideam advierte “abundante nubosidad con lluvias y actividad eléctrica” este lunes: así estará el clima el 5 de enero

Incendio en hotel en el Amazonas

Incendio en On Vacation Amazonas: 32 personas fueron evacuadas de las instalaciones del hotel tras la conflagración

Yohana Rodríguez Sierra

La historia de la mujer cartagenera que murió en medio de los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela: “Yohana era una mujer buena, trabajadora”

Jouseph Aly y su padre Herbin Hoyos.

El legado de Herbin Hoyos, en manos de su hijo Jouseph Aly, quien continúa la labor en ‘Las voces del secuestro’

Álvaro Felipe Rivera Ramírez, capturado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación en Santa Marta.

Giro en investigación por supuesto suicidio de una instructora de yoga en Atlántico: su compañero sentimental fue capturado

La emergencia que derivó en esta búsqueda ocurrió el 17 de noviembre del año pasado.

Tras 47 días de búsqueda, hallan el cuerpo de Ana Lucía Villota, desaparecida en la tragedia de Silvania

Semana por Colombia Barranquilla y Atlántico

Lo que dijo Álex Char, alcalde de Barranquilla, tras la captura del dictador Nicolás Maduro

El régimen de Nicolás Maduro, Hezbolá, Irán y el ELN están detrás de la violencia en Arauca y el Catatumbo, según el informe de inteligencia.

Los nexos del Cartel de los Soles, el régimen de Nicolás Maduro y el ELN revelados por SEMANA: estos son los nuevos movimientos de la guerrilla

Concentración de ciudadanos de Venezuela en la iglesia de Lourdes. Captura de Nicolás Maduro

Entre banderas y lágrimas: migrantes venezolanos no paran de celebrar desde Bogotá el giro histórico de su país

Noticias Destacadas