“Las pensiones no pueden depender de mercados volátiles”: Petro responde a la exdirectora de la URF que renunció por desacuerdos en el manejo de esos recursos

La renuncia de Mónica Higuera a la dirección de la Unidad de Regulación Financiera (URF) se convirtió en el epicentro de una fuerte controversia política sobre la dirección de la política pensional en Colombia, en medio de la discusión de una propuesta del Gobierno que busca repatriar recursos invertidos en el exterior.

La exdirectora de la URF revela las razones de su renuncia al Gobierno Petro, tras desacuerdo en tema pensional: “Ser presidente no es ser omnipotente”

La salida de Higuera obedeció, según explicó la propia exdirectora en un trino dirigido al presidente Gustavo Petro, a diferencias técnicas con el Gobierno sobre el manejo de esos recursos y la ausencia de suficiente evidencia técnica para sustentar la operación que se discute en el seno del Ejecutivo.

Higuera, quien tenía el encargo de aportar sustento técnico a la regulación financiera, advirtió que sus observaciones no fueron acogidas y que la propuesta de traer “cerca de 250 billones de pesos” que estarían invertidos afuera era un esquema poco responsable.

Nuevo rifirrafe en el gobierno Foto: Semana

Tras la cantidad de trinos publicados por Higuera, en los que señaló la inconveniencia del decreto del ministro de Hacienda, Germán Ávila, el presidente Petro usó su cuenta de X para responderle.

El mandatario sostuvo que permitir que los recursos de los trabajadores fueran invertidos fuera del país fue un error estructural que se profundizó en gobiernos anteriores.

Según Petro, desde antes de la creación de la Ley 100 el ahorro pensional permanecía mayoritariamente en Colombia y servía, en buena medida, para financiar al propio Estado mediante la compra de TES, esquema que garantizaba la rentabilidad de las cuentas individuales.

El verdadero cambio, según Petro, fue la introducción de intermediarios financieros privados, lo que calificó como una distorsión del espíritu del Estado Social de Derecho y la imposición del “modelo neoliberal puesto por César Gaviria, a través de artículos transitorios en la constitución, y sus leyes”.

Petro señaló directamente al expresidente Juan Manuel Santos, al considerar que permitió por decreto la exportación del ahorro pensional sin la voluntad de los afiliados, exponiendo esos recursos a riesgos derivados de la volatilidad de los mercados internacionales. “Las pensiones no deben depender de una tasa de interés volátil, sino de la productividad de su propio país”, afirmó el jefe de Estado.

Aunque defendió el cambio de modelo, Petro le reconoció a Higuera que el retorno del ahorro pensional al país no puede hacerse de manera abrupta.

Afirmó que debe ser gradual, ajustado a la liquidez de los fondos y concertado con los administradores, aclarando que no se trata de una expropiación, pues los fondos privados seguirían administrando los recursos de los afiliados.

Mónica Higuera, Directora de la URF Edición 58 de la Convención Bancaria de Asobancaria Cartagena 5 de junio del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Finalmente, el mandatario defendió la reforma pensional, hoy detenida, al advertir que sin una reorganización del sistema los fondos privados enfrentarían un deterioro financiero, en medio de un creciente traslado de afiliados hacia Colpensiones.

Para el Gobierno, el rediseño del esquema es clave para ampliar la cobertura, garantizar las pensiones futuras y reducir presiones fiscales de largo plazo.