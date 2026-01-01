Primer golpe al bolsillo en 2026: precio de la gasolina y el ACPM sube en Colombia desde este 1 de enero

Con la llegada de 2026 se hicieron algunos ajustes en los precios de la gasolina y el ACPM en Colombia desde este jueves 1 de enero.

El anuncio se conoció mediante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), quien informó que el ingreso al productor previsto en la estructura de precios de la gasolina motor corriente será de $ 10.919 por galón.

Mientras que el ingreso al productor previsto en la estructura de precios del ACPM será de $ 6.020 por galón.

Además, el ingreso al productor del alcohol carburante será de $ 12.611 por galón y del biocombustible para uso en motores diésel será de $ 18.965.

Estos serían los precios de la gasolina desde este 1 de enero de 2026. Foto: Comisión de Regulación de Energía y Gas

Así quedó el precio del diésel y ACPM

Bogotá

Gasolina: $ 16.491 ACPM: $ 11.276

Medellín

Gasolina: $ 16.412 ACPM: $ 11.301

Cali

Gasolina: $ 16.502 ACPM: $ 11.424

Barranquilla

Gasolina: $ 16.126 ACPM: $ 10.951

Cartagena

Gasolina: $ 16.083 ACPM: $ 10.916

Montería

Gasolina: $ 16.333 ACPM: $11.166

Bucaramanga

Gasolina: $16.248 ACPM: $11.025

Villavicencio

Gasolina: $16.591 ACPM: $11.376

Pereira

Gasolina: $ 16.439 ACPM: $ 11.363

Manizales

Gasolina: $ 16.466 ACPM: $ 11.349

Ibagué

Gasolina: $ 16.407 ACPM: $ 11.267

Pasto

Gasolina: $ 14.247 ACPM: $ 10.338

Cúcuta

Gasolina: $ 14.400 ACPM: $ 9.032



Incremento de la gasolina. Foto: Getty Images

Este incremento se suma al aumento del 20 de diciembre de 2025, donde el precio del diésel había subido $100 por galón. Durante el año pasado subió nueve veces el alza de la gasolina.

Este sería el primer golpe al bolsillo para los colombianos en 2026, donde a partir de este 1 de enero entra en vigencia el nuevo aumento del salario mínimo, el cual quedó en 2 millones de pesos con auxilio de transporte.

El aumento del salario fue decretado por el presidente Gustavo Petro, el cual ha sido fuertemente criticado por sectores políticos y sociales ante los impactos económicos que esto puede traer.

El Gobierno sostiene que pretende mejorar la calidad de vida de los colombianos mientras enfrenta un aluvión de críticas del sector empresarial, que califica la medida de insostenible.