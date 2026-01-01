Vehículos

Primer golpe al bolsillo en 2026: precio de la gasolina y el ACPM sube en Colombia desde este 1 de enero

Así quedó el aumento en las principales ciudades del país, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Dubán Jesús Villamizar Ardila

1 de enero de 2026, 1:24 p. m.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro fijó un nuevo aumento para el precio de la gasolina en todo el territorio nacional.

Con la llegada de 2026 se hicieron algunos ajustes en los precios de la gasolina y el ACPM en Colombia desde este jueves 1 de enero.

El anuncio se conoció mediante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), quien informó que el ingreso al productor previsto en la estructura de precios de la gasolina motor corriente será de $ 10.919 por galón.

Advierten posibles medidas de los empresarios por el salario mínimo de 2026 decretado por Petro

Mientras que el ingreso al productor previsto en la estructura de precios del ACPM será de $ 6.020 por galón.

Además, el ingreso al productor del alcohol carburante será de $ 12.611 por galón y del biocombustible para uso en motores diésel será de $ 18.965.

Estos serían los precios de la gasolina desde este 1 de enero de 2026.

Así quedó el precio del diésel y ACPM

  • Bogotá
    • Gasolina: $ 16.491
    • ACPM: $ 11.276
  • Medellín
    • Gasolina: $ 16.412
    • ACPM: $ 11.301
  • Cali
    • Gasolina: $ 16.502
    • ACPM: $ 11.424
  • Barranquilla
    • Gasolina: $ 16.126
    • ACPM: $ 10.951
  • Cartagena
    • Gasolina: $ 16.083
    • ACPM: $ 10.916
  • Montería
    • Gasolina: $ 16.333
    • ACPM: $11.166
  • Bucaramanga
    • Gasolina: $16.248
    • ACPM: $11.025
  • Villavicencio
    • Gasolina: $16.591
    • ACPM: $11.376
  • Pereira
    • Gasolina: $ 16.439
    • ACPM: $ 11.363
  • Manizales
    • Gasolina: $ 16.466
    • ACPM: $ 11.349
  • Ibagué
    • Gasolina: $ 16.407
    • ACPM: $ 11.267
  • Pasto
    • Gasolina: $ 14.247
    • ACPM: $ 10.338
  • Cúcuta
    • Gasolina: $ 14.400
    • ACPM: $ 9.032
Incremento del diésel
Incremento del diésel

Este incremento se suma al aumento del 20 de diciembre de 2025, donde el precio del diésel había subido $100 por galón. Durante el año pasado subió nueve veces el alza de la gasolina.

Este sería el primer golpe al bolsillo para los colombianos en 2026, donde a partir de este 1 de enero entra en vigencia el nuevo aumento del salario mínimo, el cual quedó en 2 millones de pesos con auxilio de transporte.

El aumento del salario fue decretado por el presidente Gustavo Petro, el cual ha sido fuertemente criticado por sectores políticos y sociales ante los impactos económicos que esto puede traer.

El Gobierno sostiene que pretende mejorar la calidad de vida de los colombianos mientras enfrenta un aluvión de críticas del sector empresarial, que califica la medida de insostenible.

