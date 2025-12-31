¿Cuáles son los impactos fiscales y operativos del incremento del salario mínimo en las principales ciudades del país?

El pasado 29 de diciembre el país conoció por medio del presidente Gustavo Petro el aumento del 23.7% del salario mínimo para el año 2026. Este valor empezará a regir en la nación desde el 1 de enero, impactando a más de 2.4 millones de empleados.

Por medio de un comunicado de prensa, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales realizó un análisis sobre los principales efectos en materia fiscal y operativa en las principales ciudades del país.

Asocapitales emitió los posibles impactos tras el aumento del salario mínimo. Foto: SEMANA

En primer caso, se señala un impacto en los sistemas de transporte masivo, colectivo y estratégico de las ciudades capitales, que presentan una alta intensidad en mano de obra.

Esto debido a que, según datos de la asociación, entre el 40 % y el 55 % de sus costos operativos corresponden a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, muchos de ellos indexados directa o indirectamente al SMMLV.

Esto generaría una mayor presión sobre las tarifas al usuario o, alternativamente, sobre los subsidios financiados con recursos municipales.

Otro de los efectos se daría en Vivienda de Interés Social, la cual está definida bajo la influencia del salario mínimo. La asociación destaca que el incremento del salario base genera un ajuste automático en los topes de precio de las viviendas de interés social (VIS).

Asocapitales analizó las afectaciones en materia de transporte en las ciudades capitales de Colombia. Foto: Samantha Chávez

“Este cambio incide directamente en el valor máximo al que pueden comercializarse este tipo de inmuebles, elevando los límites hasta en $ 49 millones frente a los rangos anteriores, dependiendo de la categoría de vivienda y la ciudad donde se ubique el proyecto”, destaca el comunicado.

Por otro lado, se destaca que el incremento del salario mínimo legal vigente genera un riesgo fiscal significativo para la sostenibilidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

“Este riesgo se materializa especialmente en los costos asociados al talento humano vinculado a la operación del programa, los cuales están directamente indexados al salario mínimo”, señala Asocapitales.

El aumento del salario mínimo incide en los costos de operación de:

Manipuladores de alimentos.

Operadores logísticos y de transporte escolar.

Servicios tercerizados asociados al funcionamiento de las instituciones educativas.

Junto a esto, el aumento del salario mínimo legal vigente provoca una actualización automática en el monto de las sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016.

