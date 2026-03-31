Economía

Sube la gasolina en toda Colombia: precios confirmados para las principales ciudades del país

Golpe al bolsillo de los colombianos, se confirma un incremento en los precios de los combustibles.

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Redacción Economía
31 de marzo de 2026, 6:34 p. m.
Aumenta la gasolina y el diésel.
Aumenta la gasolina y el diésel. Foto: Adobe Stock

Desde el 1 de abril habrá un incremento en promedio de 375 pesos en el precio de la gasolina en las principales ciudades del país. Por su parte, el diésel subirá 81 pesos por galón.

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Según confirmó a través de un comunicado oficial la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el aumento de precios iniciará mañana miércoles 1 de abril. Adicionalmente, señaló: “Presenta este documento didáctico con el objeto de ofrecer a los ciudadanos una orientación sobre la política de fijación de precios de la gasolina motor corriente y el ACPM”.

En la siguiente tabla se puede apreciar cómo quedarán los precios en las 13 ciudades principales de Colombia:

Precios vigentes a partir del 1 de abril del 2026 (13 ciudades principales)

CiudadPrecio galón
gasolina		Precio galón ACPM
1Bogotá15.89111.376
2Medellín15.81111.401
3Cali15.90011.524
4Barranquilla15.52411.051
5Cartagena15.48111.016
6Montería15.73111.266
7Bucaramanga15.64911.125
8Villavicencio15.99111.476
9Pereira15.83611.463
10Manizales15.86411.449
11Ibagué15.80511.367
12Pasto13.48710.296
13Cúcuta13.8659.253
 Promedio PVP precio (13 ciudades principales)15.44911.082
Ministro de Minas Edwin Palma, hizo show en Barranquilla para anunciar la baja en el precio de la gasolina en $ 500 desde febrero de 2026
Hace un mes, el ministro de Minas, Edwin Palma, hizo un show en Barranquilla para anunciar la baja en el precio de la gasolina en $ 500. Foto: Ministerio de Minas / Cortesía

Esto simboliza un aumento que podría llegar a ser significativo para algunos ciudadanos propietarios de automóviles, teniendo en cuenta que los precios de los combustibles oscilaban en los siguientes precios:

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Precios actuales de los combustibles hasta el 31 de marzo del 2026 (18 ciudades principales)

CiudadPrecio galón gasolinaPrecio galón ACPM
1Bogotá15.49111.276
2Medellín15.41111.301
3Cali15.50011.424
4Barranquilla15.12410.951
5Cartagena15.08110.916
6Montería15.33111.166
7Bucaramanga15.24911.025
8Villavicencio15.59111.376
9Pereira15.43611.363
10Manizales15.46411.349
11Ibagué15.40511.267
12Pasto13.24710.338
13Cúcuta13.6269.255
14Santa Marta15.22411.051
15Sincelejo15.28111.116
16Tunja15.62511.410
17Armenia15.44811.375
18Neiva15.51411.373
 Promedio PVP precio (18 ciudades principales)15.16911.074

La dirección ejecutiva de la Creg confirmó que el aumento se da bajo el amparo de “lo establecido en la Resolución Creg 104 001 de 2022 y las funciones delegadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40193 de 2021”.