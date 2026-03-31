Sube la gasolina en toda Colombia: precios confirmados para las principales ciudades del país

Desde el 1 de abril habrá un incremento en promedio de 375 pesos en el precio de la gasolina en las principales ciudades del país. Por su parte, el diésel subirá 81 pesos por galón.

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Según confirmó a través de un comunicado oficial la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el aumento de precios iniciará mañana miércoles 1 de abril. Adicionalmente, señaló: “Presenta este documento didáctico con el objeto de ofrecer a los ciudadanos una orientación sobre la política de fijación de precios de la gasolina motor corriente y el ACPM”.

En la siguiente tabla se puede apreciar cómo quedarán los precios en las 13 ciudades principales de Colombia:

Precios vigentes a partir del 1 de abril del 2026 (13 ciudades principales)

Ciudad Precio galón

gasolina Precio galón ACPM 1 Bogotá 15.891 11.376 2 Medellín 15.811 11.401 3 Cali 15.900 11.524 4 Barranquilla 15.524 11.051 5 Cartagena 15.481 11.016 6 Montería 15.731 11.266 7 Bucaramanga 15.649 11.125 8 Villavicencio 15.991 11.476 9 Pereira 15.836 11.463 10 Manizales 15.864 11.449 11 Ibagué 15.805 11.367 12 Pasto 13.487 10.296 13 Cúcuta 13.865 9.253 Promedio PVP precio (13 ciudades principales) 15.449 11.082

Hace un mes, el ministro de Minas, Edwin Palma, hizo un show en Barranquilla para anunciar la baja en el precio de la gasolina en $ 500. Foto: Ministerio de Minas / Cortesía

Esto simboliza un aumento que podría llegar a ser significativo para algunos ciudadanos propietarios de automóviles, teniendo en cuenta que los precios de los combustibles oscilaban en los siguientes precios:

Precios actuales de los combustibles hasta el 31 de marzo del 2026 (18 ciudades principales)

Ciudad Precio galón gasolina Precio galón ACPM 1 Bogotá 15.491 11.276 2 Medellín 15.411 11.301 3 Cali 15.500 11.424 4 Barranquilla 15.124 10.951 5 Cartagena 15.081 10.916 6 Montería 15.331 11.166 7 Bucaramanga 15.249 11.025 8 Villavicencio 15.591 11.376 9 Pereira 15.436 11.363 10 Manizales 15.464 11.349 11 Ibagué 15.405 11.267 12 Pasto 13.247 10.338 13 Cúcuta 13.626 9.255 14 Santa Marta 15.224 11.051 15 Sincelejo 15.281 11.116 16 Tunja 15.625 11.410 17 Armenia 15.448 11.375 18 Neiva 15.514 11.373 Promedio PVP precio (18 ciudades principales) 15.169 11.074

La dirección ejecutiva de la Creg confirmó que el aumento se da bajo el amparo de “lo establecido en la Resolución Creg 104 001 de 2022 y las funciones delegadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40193 de 2021”.