Los precios de la gasolina en EE. UU. no dan tregua: subieron un 17 % desde el inicio del conflicto con Irán

El precio del petróleo y de los combustibles ha reaccionado rápidamente a los acontecimientos militares y a los riesgos asociados con el suministro mundial de crudo, una variable que ha repercutido directamente en el costo del combustible para los consumidores.

Donald Trump reacciona a la subida del precio del petróleo: superó los 100 dólares en medio de tensiones en Irán

Los precios de la gasolina en Estados Unidos registraron un nuevo aumento desde el inicio del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. Según datos de The New York Times, el precio promedio nacional del combustible subió alrededor de un 17 % desde que comenzaron las hostilidades, reflejando la presión del mercado petrolero global sobre el consumidor final.

El incremento ocurre en paralelo a un repunte en el precio internacional del crudo. Los últimos registros del precio del barril en el West Texas Intermediate (WTI), la referencia del petróleo estadounidense, y el Brent, utilizado como referencia internacional, han vuelto a pasar de los $100 por unidad, algo que no pasaba desde hace cuatro años, cuando dio inicio el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El precio del crudo va en aumento y tanquear es una tarea cada vez más costosa. Foto: Getty Images

La American Automobile Association (AAA) constató que, en el país norteamericano, el precio promedio de la gasolina se ubicó alrededor de 3,20 dólares por galón, uno de los niveles más altos registrados en los últimos meses. Sin embargo, la gasolina más cara de todo el país la tienen California ($4,73), Hawái ($4,41) y Washington ($4,40).

El aumento responde principalmente al impacto del conflicto en los mercados petroleros internacionales. Analistas del medio The Independent señalan que las tensiones entre Estados Unidos e Irán han generado preocupación por el suministro mundial de crudo, lo que ha impulsado la cotización del petróleo y, en consecuencia, el precio del combustible.

Uno de los factores que explica este comportamiento es el papel estratégico del Estrecho de Ormuz, una ruta marítima por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial. Esta situación privó al mercado internacional de una parte sustancial de los suministros y derivó en que Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait redujeran su producción de forma transitoria, esto por las limitaciones al comercio exterior, según información de CNBC.

Las tensiones entre Estados Unidos e Israel contra Irán han generado preocupación por el suministro mundial de crudo. Foto: Getty Images

Especialistas del sector energético a nivel internacional también han advertido que el incremento podría continuar si persisten las tensiones geopolíticas o si se producen nuevas interrupciones en la cadena de suministro del crudo.

El impacto del encarecimiento del combustible no solo afecta a los conductores, también tiene un impacto en sectores como el transporte, la logística y la producción industrial. Debido a que el costo energético incide en la mayoría de las cadenas productivas, los analistas advierten que una subida sostenida del petróleo podría generar presiones inflacionarias en la economía estadounidense.