Precio de la gasolina en Estados Unidos

Los precios de la gasolina en EE. UU. no dan tregua: subieron un 17 % desde el inicio del conflicto con Irán

Según expertos, los eventos de carácter geopolítico siempre han tenido efectos inmediatos en el mercado energético.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

9 de marzo de 2026, 11:46 a. m.
Aumento del precio en la gasolina en Estados Unidos por conflicto con Irán.
Aumento del precio en la gasolina en Estados Unidos por conflicto con Irán. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

El precio del petróleo y de los combustibles ha reaccionado rápidamente a los acontecimientos militares y a los riesgos asociados con el suministro mundial de crudo, una variable que ha repercutido directamente en el costo del combustible para los consumidores.

Donald Trump reacciona a la subida del precio del petróleo: superó los 100 dólares en medio de tensiones en Irán

Los precios de la gasolina en Estados Unidos registraron un nuevo aumento desde el inicio del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. Según datos de The New York Times, el precio promedio nacional del combustible subió alrededor de un 17 % desde que comenzaron las hostilidades, reflejando la presión del mercado petrolero global sobre el consumidor final.

El incremento ocurre en paralelo a un repunte en el precio internacional del crudo. Los últimos registros del precio del barril en el West Texas Intermediate (WTI), la referencia del petróleo estadounidense, y el Brent, utilizado como referencia internacional, han vuelto a pasar de los $100 por unidad, algo que no pasaba desde hace cuatro años, cuando dio inicio el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Creativo
El precio del crudo va en aumento y tanquear es una tarea cada vez más costosa. Foto: Getty Images

La American Automobile Association (AAA) constató que, en el país norteamericano, el precio promedio de la gasolina se ubicó alrededor de 3,20 dólares por galón, uno de los niveles más altos registrados en los últimos meses. Sin embargo, la gasolina más cara de todo el país la tienen California ($4,73), Hawái ($4,41) y Washington ($4,40).

Estados Unidos

Empresas de Estados Unidos hacen importante anuncio de cara al Mundial de 2026

Mundo

EE. UU. elimina requisito de pasaporte para estos viajeros: conozca la lista completa de beneficiados

Estados Unidos

Alerta a bordo: vuelo de Southwest se desvía a Atlanta por posible bomba

Estados Unidos

Deportada colombiana y sus dos hijas que estuvieron detenidas dos meses en EE. UU.: “¿Ahora qué voy a hacer?”

Estados Unidos

Congreso de EE. UU. busca detener la guerra en Medio Oriente. Con esta herramienta, frenarían las operaciones militares de Trump

Estados Unidos

Por posibles fallas sanitarias la FDA retira más de 650.000 botellas de agua en EE. UU.

Estados Unidos

Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

Estados Unidos

Estos serían los lugares más seguros de Estados Unidos ante un ataque nuclear tras la escalada con Irán

Economía

Este es el grave daño colateral de la guerra arancelaria de Trump en la economía colombiana

Economía

Riesgo ambiental latente: Resolución del MinTransporte aplaza exigencia para evitar derrames de hidrocarburos en ríos del país

El aumento responde principalmente al impacto del conflicto en los mercados petroleros internacionales. Analistas del medio The Independent señalan que las tensiones entre Estados Unidos e Irán han generado preocupación por el suministro mundial de crudo, lo que ha impulsado la cotización del petróleo y, en consecuencia, el precio del combustible.

Uno de los factores que explica este comportamiento es el papel estratégico del Estrecho de Ormuz, una ruta marítima por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial. Esta situación privó al mercado internacional de una parte sustancial de los suministros y derivó en que Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait redujeran su producción de forma transitoria, esto por las limitaciones al comercio exterior, según información de CNBC.

.
Las tensiones entre Estados Unidos e Israel contra Irán han generado preocupación por el suministro mundial de crudo. Foto: Getty Images

Especialistas del sector energético a nivel internacional también han advertido que el incremento podría continuar si persisten las tensiones geopolíticas o si se producen nuevas interrupciones en la cadena de suministro del crudo.

El impacto del encarecimiento del combustible no solo afecta a los conductores, también tiene un impacto en sectores como el transporte, la logística y la producción industrial. Debido a que el costo energético incide en la mayoría de las cadenas productivas, los analistas advierten que una subida sostenida del petróleo podría generar presiones inflacionarias en la economía estadounidense.

Más de Estados Unidos

Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa.

Empresas de Estados Unidos hacen importante anuncio de cara al Mundial de 2026

El pasaporte colombiano no solo sirve como documento de viaje, sino también como un símbolo de identidad y conexión con la patria para la diáspora colombiana en Estados Unidos.

EE. UU. elimina requisito de pasaporte para estos viajeros: conozca la lista completa de beneficiados

Agentes de seguridad revisan el avión de Southwest en Atlanta tras la alerta de amenaza a bordo.

Alerta a bordo: vuelo de Southwest se desvía a Atlanta por posible bomba

X

Deportada colombiana y sus dos hijas que estuvieron detenidas dos meses en EE. UU.: “¿Ahora qué voy a hacer?”

Donald Trump

Congreso de EE. UU. busca detener la guerra en Medio Oriente. Con esta herramienta, frenarían las operaciones militares de Trump

Autoridades sanitarias ordenaron retirar del mercado cientos de botellas de agua embotellada por considerarla insaluble

Por posibles fallas sanitarias la FDA retira más de 650.000 botellas de agua en EE. UU.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, junto a la ahora exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

La guerra nuclear representó una amenaza inmediata para la vida compleja en la Tierra, con efectos que bloquearían la luz solar durante una década completa.

Estos serían los lugares más seguros de Estados Unidos ante un ataque nuclear tras la escalada con Irán

Recientemente se han dado a conocer varios videos en el que los estudiantes agreden a profesores, principalmente en Estados Unidos

Estados Unidos abre vacantes para docentes colombianos: requisitos, salario y cómo aplicar

Noticias Destacadas