Economía

Gobierno recortó más de $4,2 billones al presupuesto general; estas son las razones

La medida fue tomada al cierre de 2025.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
1 de enero de 2026, 5:25 p. m.
Ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

A través del decreto 1484 de 2025, el Gobierno nacional recortó más de 4,2 billones de pesos al presupuesto general de la nación de la vigencia 2025.

“Redúzcase el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2025, en la suma de $4.237.179.904.339″, señala el texto con fecha del 31 de diciembre de 2025.

Entre las razones de la decisión se afirma que se busca cumplir con las metas de déficit de la regla fiscal.

Presupuesto 2026 pasa a sanción presidencial. Senado acogió lo aprobado en Cámara. ¿Se repite la estrategia de la pensional?

“El comportamiento observado de los recaudos al mes de noviembre y su impacto en el resultado fiscal de la actual vigencia, hace necesario que se efectúe un recorte en el Presupuesto General de la Nación para garantizar el cumplimiento de las metas de déficit establecidas por la regla fiscal”, expresa el decreto.

Macroeconomía

Sube la multa para quienes no presenten su declaración de renta en 2026 si están obligados: este es el valor

Macroeconomía

Gremio de trabajadoras domésticas alerta por despidos tras aumento del salario mínimo

Macroeconomía

Expertos destacan el nuevo escenario que enfrentará el mercado laboral colombiano en 2026

Macroeconomía

¿Cuáles son los impactos fiscales y operativos del incremento del salario mínimo en las principales ciudades del país?

Macroeconomía

Asociación Colombiana de Minería rechaza que vía emergencia económica se reviva la no deducibilidad de regalías

Macroeconomía

Arranca actualización del Sisbén: este es el anuncio del DNP que impactará a muchos

Macroeconomía

Vicky Dávila: “Como presidente no les quitaré a trabajadores lo que han ganado. Me dedicaré a que empresas sean más productivas”

Macroeconomía

“El Gobierno está dejando billones del presupuesto sin ejecutar”, la denuncia de la congresista Carolina Arbeláez

Macroeconomía

Afidro y Proesa alertan: sin ajustes en la UPC y una reforma del Invima, el sistema de salud no será sostenible

Macroeconomía

Ranking de los mejores y peores ejecutores del presupuesto de inversión pública en 2025, y ya casi se acaba el año

En la normativa se recuerda que previamente se expidió el decreto 0069 de 2025 en el que se aplazaron algunas apropiaciones del presupuesto por la suma de 12 billones de pesos.

Reunión presupuesto 2026
Reunión presupuesto. Foto: Ministerio de Hacienda

“El Gobierno está dejando billones del presupuesto sin ejecutar”, la denuncia de la congresista Carolina Arbeláez

Semanas atrás, la congresista Carolina Arbeláez, a pocos días de concluir el año fiscal, volvió a hacer el ejercicio de revisar la ejecución del Presupuesto 2025 y encontró que habría “áreas críticas como salud, seguridad y educación que presentan ejecuciones vergonzosas, las cuales condenan a millones de colombianos”, según denunció.

Según las cuentas de Arbeláez, el presupuesto de inversión para la vigencia 2025, con corte a noviembre, asciende a $81,8 billones de pesos, y de esa plata, “el Gobierno nacional ha dejado de comprometer $16,7 billones, lo que representa el 20,5 %“.

Más de Macroeconomía

Rueda de prensa de la Ley de financiamiento con el ministro de hacienda, Germán Ávila, los viceministros Carlos Betancourt y Leonardo Pazos y la Dir. de Presupuesto, Martha Hernández.

Gobierno recortó más de $4,2 billones al presupuesto general; estas son las razones

Declaración de renta 2020

Sube la multa para quienes no presenten su declaración de renta en 2026 si están obligados: este es el valor

Empleada doméstica - empleada del servicio

Gremio de trabajadoras domésticas alerta por despidos tras aumento del salario mínimo

propone un programa de orientación sociocultural que permita a los jóvenes transitar de la educación escolar hacia la educación posmedia y, posteriormente, hacia el mercado laboral.

Expertos destacan el nuevo escenario que enfrentará el mercado laboral colombiano en 2026

Salario Mínimo 2026

¿Cuáles son los impactos fiscales y operativos del incremento del salario mínimo en las principales ciudades del país?

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería- ACM

Asociación Colombiana de Minería rechaza que vía emergencia económica se reviva la no deducibilidad de regalías

Afiliados del Sisbén deberán pagar para mantener la atención médica.

Arranca actualización del Sisbén: este es el anuncio del DNP que impactará a muchos

La Gran Consulta por Colombia

Vicky Dávila: “Como presidente no les quitaré a trabajadores lo que han ganado. Me dedicaré a que empresas sean más productivas”

Quemadura por rayos

Gobierno asegura que ha hecho el aumento más alto para salud en los últimos 20 años: estas son las cifras presentadas

Shein y Temu tratan de buscar una política fiscal más flexible, pero no se ve ambiente en el Gobierno Trump para alcanzarlo. (Photo by Stefani Reynolds / AFP)

Golpe al bolsillo en Año Nuevo: Amazon, Shein y Temu se pondrán más caros en Colombia

Noticias Destacadas