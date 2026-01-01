Gobierno recortó más de $4,2 billones al presupuesto general; estas son las razones

A través del decreto 1484 de 2025, el Gobierno nacional recortó más de 4,2 billones de pesos al presupuesto general de la nación de la vigencia 2025.

“Redúzcase el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2025, en la suma de $4.237.179.904.339″, señala el texto con fecha del 31 de diciembre de 2025.

Entre las razones de la decisión se afirma que se busca cumplir con las metas de déficit de la regla fiscal.

Presupuesto 2026 pasa a sanción presidencial. Senado acogió lo aprobado en Cámara. ¿Se repite la estrategia de la pensional?

“El comportamiento observado de los recaudos al mes de noviembre y su impacto en el resultado fiscal de la actual vigencia, hace necesario que se efectúe un recorte en el Presupuesto General de la Nación para garantizar el cumplimiento de las metas de déficit establecidas por la regla fiscal”, expresa el decreto.

En la normativa se recuerda que previamente se expidió el decreto 0069 de 2025 en el que se aplazaron algunas apropiaciones del presupuesto por la suma de 12 billones de pesos.

“El Gobierno está dejando billones del presupuesto sin ejecutar”, la denuncia de la congresista Carolina Arbeláez

Semanas atrás, la congresista Carolina Arbeláez, a pocos días de concluir el año fiscal, volvió a hacer el ejercicio de revisar la ejecución del Presupuesto 2025 y encontró que habría “áreas críticas como salud, seguridad y educación que presentan ejecuciones vergonzosas, las cuales condenan a millones de colombianos”, según denunció.

Según las cuentas de Arbeláez, el presupuesto de inversión para la vigencia 2025, con corte a noviembre, asciende a $81,8 billones de pesos, y de esa plata, “el Gobierno nacional ha dejado de comprometer $16,7 billones, lo que representa el 20,5 %“.