Este será el incremento de los arriendos para 2026 en Colombia, según el IPC; fecha y quiénes serán afectados

Hace algunos minutos, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la cifra de inflación al cierre de 2025; decisiva para calcular varios de los aumentos de precios que sufrirán los colombianos y que impactarán su bolsillo.

IPC 2026 en Colombia: así ha quedado en los últimos años el indicador clave para el bolsillo

De acuerdo con el informe, la inflación cerró en diciembre de 2025 en el 5,10 %, lo que significó una reducción frente a la cifra registrada en 2024, que fue del 5,2 %.

La cifra es clave para saber cuánto podrán subir los cánones de arriendo de la vivienda urbana para 2026. La norma precisa que este indicador define el tope legal para ajustes en contratos de vivienda, de acuerdo con la Ley 820 de 2003.

Esta norma precisa que los arrendadores solo podrán aumentar el canon de arrendamiento hasta un mínimo igual al incremento del IPC del año anterior, “cuando hayan transcurrido 12 meses desde el último ajuste”, indica.

Es clave también entender que no todos los arriendos serán ajustados el mismo día del año, sino cuando se cumpla el año desde la suscripción de cada contrato de vivienda.

También es clave saber que, si las partes del contrato lo acuerdan, se puede negociar una cifra menor al incremento del IPC.

De acuerdo a estimaciones de varios expertos, el 40 % de los hogares en Colombia vive en arriendo. Si la inflación cierra en un 4 % para el cierre de 2025, que es el escenario menos probable, se le aumentaría $40.000 a quienes pagan arriendos de $1.000.000. Si paga $2.000.000, el incremento sería de $80.000. Todos los incrementos deben ser calculados dependiendo de la base, que es el canon actual.

De otro lado, si la inflación cierra en un 5 %, a quienes pagan $1.000.000, el canon les subirá $50.000. Por otra parte, si pagan $2.000.000, el canon les subirá $100.000.

