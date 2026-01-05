Comprar una vivienda de interés social (VIS) en Colombia en 2026 exigirá una planeación financiera más rigurosa que en años anteriores. Con el salario mínimo ya definido y los topes de precio actualizados por ley, el reto para miles de familias no será solo acceder a un crédito hipotecario, sino reunir el ahorro previo necesario para cubrir la cuota inicial.

De acuerdo con la normativa vigente del sector vivienda, el precio máximo de una VIS en las principales ciudades del país equivale a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con el salario mínimo fijado para 2026, ese tope se traduce en un valor cercano a los 260 millones de pesos.

En otras regiones del país, donde el límite es de 135 salarios mínimos, el precio máximo ronda los 235 millones, mientras que la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) puede llegar hasta aproximadamente 157 millones de pesos.

En la práctica, ningún banco financia el 100 % del valor del inmueble. Las entidades financieras suelen cubrir entre el 70 % y el 80 % del precio, lo que obliga a los compradores a contar con un ahorro previo que, en promedio, equivale al 20 % o 30 % del valor total de la vivienda.

Esto significa que, para una VIS con precio cercano a los 260 millones, una familia debería tener ahorrados entre 52 y 78 millones de pesos solo para la cuota inicial.

Si se trata de una VIS ubicada fuera de las principales ciudades, con un valor aproximado de 235 millones, el ahorro requerido estaría entre 47 y 70 millones de pesos. En el caso de la VIP, más económica, la cuota inicial podría oscilar entre 31 y 47 millones, dependiendo de las condiciones del crédito.

A este monto se deben sumar otros gastos que muchas veces pasan desapercibidos, como los costos notariales, el registro del inmueble, el estudio de títulos y los avalúos, que pueden representar entre el 2 % y el 5 % del valor de la vivienda.

En una VIS promedio, estos gastos adicionales pueden sumar varios millones de pesos y deben contemplarse dentro del plan de ahorro.

Los subsidios juegan un papel clave para reducir la presión financiera. Las cajas de compensación familiar pueden otorgar apoyos que equivalen hasta a 30 salarios mínimos, dependiendo del nivel de ingresos del hogar.

Estos recursos pueden destinarse a completar la cuota inicial o a disminuir el monto del crédito, siempre que el comprador cumpla con los requisitos establecidos.

Para una familia con ingresos cercanos a dos salarios mínimos, ahorrar entre 50 y 70 millones de pesos no es una tarea de corto plazo. Especialistas en finanzas personales recomiendan establecer planes de ahorro de mediano plazo, reducir deudas previas y mantener un historial crediticio sólido antes de iniciar el proceso de compra.