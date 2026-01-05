Bogotá

Dos personas murieron tras explosión de un cilindro en una vivienda del sur de Bogotá

La tragedia ocurrió por Marichuela y Venecia. Las autoridades investigan el origen de la explosión.

Danna Valeria Figueroa Rueda

5 de enero de 2026, 8:13 p. m.
El hecho se registró hace apenas unos minutos.
Bomberos de las estaciones de Marichuela y Venecia atendieron una emergencia registrada por la explosión de un cilindro al interior de una vivienda ubicada en la diagonal 51A bis sur con carrera 2B este.

En el lugar, y con apoyo de los equipos especializados en rescate técnico y materiales peligrosos, se prestó atención hospitalaria a dos personas que resultaron gravemente lesionadas y posteriormente fueron confirmadas sin signos vitales.

Tras el incidente, se activó al Idiger para la evaluación de las condiciones estructurales del inmueble, mientras que la Secretaría de Salud y el área de Investigación de Incendios iniciaron las labores correspondientes para establecer las causas de la explosión.

El hecho se registró en horas de la tarde de este lunes 5 de enero, cuando los organismos de socorro fueron alertados por una explosión al interior de una vivienda ubicada en el sur de Bogotá.

Al llegar al lugar, los bomberos atendieron la emergencia y brindaron atención prehospitalaria a dos personas que resultaron lesionadas. Posteriormente, ambas fueron confirmadas sin signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información sobre la identidad de las víctimas ni han precisado si eran residentes del inmueble.

La Secretaría de Salud y el área de Investigación de Incendios continúan con las labores para establecer las causas de la explosión registrada en la vivienda del sur de Bogotá. Hasta el momento, las autoridades no han entregado conclusiones oficiales sobre el origen del estallido.

En las últimas semanas también se han reportado otros hechos relacionados con explosiones en Bogotá. Uno de ellos ocurrió el 11 de noviembre de 2025 en la localidad de Kennedy, en el sector de Puente Blanco, donde una persona murió y otra resultó herida.

De acuerdo con la información conocida en ese momento, dos personas, al parecer habitantes de calle, resultaron lesionadas tras la manipulación de un artefacto explosivo. Una de ellas falleció posteriormente en un centro asistencial, mientras que la otra fue trasladada al Hospital de Kennedy, donde recibió atención médica.

En ese caso, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que unidades de investigación judicial asumieron las indagaciones para esclarecer las condiciones en las que se produjo la explosión.

Otro hecho similar ocurrió el pasado 9 de diciembre de 2025 en la vía que comunica a Medellín con Bogotá, a la altura del peaje de Copacabana, en el departamento de Antioquia.

Según la información que dio la Policía, una explosión de gran magnitud se produjo durante un procedimiento policial en un retén ubicado cerca del peaje, luego de que uniformados detuvieran un vehículo particular para una revisión de rutina. En medio del procedimiento, se registró una detonación al interior del automotor.

El hecho dejó dos civiles muertos, quienes se movilizaban en el vehículo, y dos policías heridos que fueron trasladados a un centro asistencial.

