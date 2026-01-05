Las familias con niños, niñas y jóvenes que planean estudiar en los colegios oficiales de Bogotá para el año escolar 2026 ya pueden iniciar el proceso de matriculación, que se realiza de manera gratuita, virtual y sin intermediarios a través del portal oficial de matrículas de la Secretaría de Educación del distrito.

Esta plataforma permite a padres, madres y acudientes solicitar cupo en instituciones públicas desde el día indicado en el cronograma, conforme a las etapas establecidas por la autoridad educativa distrital.

Según la información oficial, el proceso de inscripción se estructura en dos fases principales para estudiantes nuevos. La primera etapa, que se llevó a cabo entre el 1 de agosto y el 14 de septiembre de 2025, estuvo dirigida especialmente a niños y niñas de primera infancia (prejardín, jardín y transición) y a grupos poblacionales priorizados.

Entre estos últimos se incluyen estudiantes con discapacidad o trastornos de aprendizaje, miembros de comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado interno, y quienes presentan condiciones socioeconómicas determinadas por el Sisbén, entre otros.

Pilas: este es el calendario académico 2026 para los colegios oficiales de Bogotá

Los resultados de las solicitudes realizadas durante esta fase se publicaron de manera progresiva a partir del 30 de septiembre de 2025, lo que permitió a las familias conocer si se les asignó un cupo.

Una vez notificada la asignación, los padres tienen 5 días hábiles para formalizar la matrícula del estudiante en el colegio correspondiente, presentando la documentación requerida de forma presencial o virtual según las instrucciones del plantel educativo

La segunda etapa del proceso, estuvo abierta desde el 1 de octubre hasta el 26 de diciembre de 2025, y estuvo disponible para todas las familias que no participaron en la primera fase o que buscaban opciones educativas adicionales.

En esta etapa, los aspirantes escogieron directamente un cupo entre las opciones ofrecidas por el sistema, y la asignación se realiza de manera inmediata. Posteriormente, la matrícula se formalizó también mediante la carga de documentos en la plataforma o de manera presencial en la institución asignada.

Es importante tener en cuenta que la educación en los colegios oficiales de Bogotá es gratuita y que no se requiere intermediario alguno para completar el proceso de matrícula. La Secretaría de Educación del Distrito ha enfatizado que cualquier cobro o gestión que implique un costo adicional debe ser reportado a los canales correspondientes de la entidad.

La plataforma permite consultar resultados, cupos y novedades del proceso. Foto: 123RF

Los grados ofrecidos abarcan desde primera infancia, para niños entre 3 y 5 años, hasta educación básica y media (1° a 11°), así como modelos flexibles de aprendizaje y educación para jóvenes y adultos, lo que permite incluir diferentes perfiles educativos dentro del sistema público.

Colegios no pueden negarle el cupo a un estudiante por esta razón; las leyes lo amparan

Aunque la etapa principal de inscripción virtual para nuevos estudiantes se extendió hasta finales de diciembre, el proceso de matrículas no se detiene con el cierre del año.

Del 5 al 10 de enero de 2026, la Secretaría de Educación del Distrito habilitará jornadas de atención presencial integral en cuatro puntos de la ciudad, donde las familias podrán recibir apoyo con el proceso de matrícula o resolver novedades. Estos servicios están programados de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., y el sábado de 7:00 a. m. a 12:30 p. m

La Secretaría de Educación del Distrito habilitó puntos de atención donde las familias pueden recibir ayuda directamente para el proceso de matrícula o resolver dudas, siempre con cita previa y en los horarios establecidos:

• Colegio Ciudad de Bogotá (IED) – Carrera 25 # 53 B-32 sur.

• Colegio John F. Kennedy (IED) – Carrera 74 B # 38 A-33 sur.

• Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas (IED) – Carrera 68 F #63 B-02 sede A.

• Dirección local de educación Suba: carrera 58 # 167-20.

Alejandro Gaviria vuelve a llamar “farsante” al ministro de Educación: “Llaman intermediación a lo que no conocen”

La Secretaría de Educación del Distrito recomendó a las familias revisar con frecuencia el portal oficial de matrículas, ya que allí se publican actualizaciones sobre cupos disponibles, jornadas de atención y orientaciones específicas para cada etapa del proceso.