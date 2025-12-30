Educación

Pilas: este es el calendario académico 2026 para los colegios oficiales de Bogotá

La Secretaría de Educación del Distrito estableció las fechas de inicio de clases, recesos estudiantiles y semanas de desarrollo institucional para el próximo año.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

30 de diciembre de 2025, 9:39 p. m.
Estudiantes de colegios distritales.
Estudiantes de colegios distritales. Foto: León Darío Peláez

Inicia un nuevo año y con ello los preparativos para la temporada escolar 2026, donde miles de estudiantes vuelven a clases para continuar con su jornada académica.

La Secretaría de Educación del Distrito expidió la resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, mediante la cual definió el calendario académico 2026 para las instituciones oficiales de educación preescolar, básica y media de Bogotá.

Colegios no pueden negarle el cupo a un estudiante por esta razón; las leyes lo amparan

Según la entidad, “este calendario permite la organización oportuna del servicio educativo y brinda claridad a toda la comunidad educativa sobre los tiempos de planeación, desarrollo y descanso del próximo año”.

De acuerdo con la programación, las clases para estudiantes iniciarán el 26 de enero y finalizarán el 29 de noviembre de 2026. El periodo de descanso de mitad de año será del 22 de junio al 6 de julio.

Estudiantes colegio distrital
Estudiantes de colegio distrital. Foto: Guillermo Torres

A estos recesos se suman la Semana Santa y la semana de receso estudiantil en octubre, que hacen parte de los periodos de pausa establecidos para el próximo año escolar.

En cuanto a las actividades institucionales, “las y los directivos docentes y las y los docentes tendrán cinco semanas de desarrollo institucional”.

Dos de estas semanas se realizarán en enero, una en abril, una en octubre y la última en diciembre, previo al cierre del año académico.

De igual manera, la Secretaría de Educación recordó que las niñas y los niños de primera infancia pueden ser matriculados en cualquier momento del año, en razón a que la atención integral en esta etapa es una de las principales prioridades de la ciudad. Esta atención avanza mediante la articulación intersectorial, con el fin de garantizar servicios de calidad.

En ese marco, las niñas y los niños entre 0 y 3 años reciben atención en los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social, mientras que aquellos entre 3 y 5 años pueden acceder a cupos en los colegios oficiales del Distrito.

