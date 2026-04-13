Experiencias internacionales de estudiantes impulsan modelo de Naciones Unidas con proyección regional

La participación de estudiantes del St. Matthew en modelos de Naciones Unidas en el exterior ha servido como base para consolidar su propio encuentro académico en Colombia. Tras asistir a eventos organizados por las universidades de Harvard y Georgetown, los alumnos han incorporado metodologías y aprendizajes que hoy se reflejan en SMMUN XVI, un espacio que trasciende el ámbito escolar.

Este proceso se enmarca en una tendencia educativa que resalta la importancia de la formación con enfoque global. Estudios como el publicado en International Journal of Intercultural Relations (2025) señalan que la exposición a entornos interculturales fortalece la “competencia global”, entendida como la capacidad de comprender problemáticas internacionales e interactuar en contextos diversos. Este enfoque es promovido por organismos como la OCDE.

Investigaciones recientes, como las divulgadas en Sustainability (2025), indican que estas experiencias también inciden en el desarrollo social y emocional, al fomentar habilidades como la autonomía, la empatía y la adaptación. En el contexto colombiano, estas competencias permiten abordar desafíos locales con una perspectiva más amplia.

SMMUN XVI se realizará del 17 al 19 de abril en Bogotá y contará con la participación de estudiantes de distintos colegios del país y del exterior, incluyendo instituciones vinculadas a Inspired Education Group. Durante el evento, los participantes asumirán el rol de delegados en comités que simulan organismos internacionales y debatirán temas como migración, sostenibilidad e innovación tecnológica.

La apertura incluirá el conversatorio “Construcción de paz en contextos de conflicto”, con expertos vinculados a organismos internacionales. Para el rector del St. Matthew School, Telmo Peña, “Inspirados en los escenarios de diálogo y cooperación internacional de la ONU, estos modelos no solo replican dinámicas globales, sino que retan a los estudiantes a pensar como tomadores de decisión frente a problemáticas reales”.

El encuentro refleja la incorporación de aprendizajes globales en el ámbito local, con impacto en la formación académica de los estudiantes.