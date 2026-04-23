Colombianos podrán invertir en mercados globales desde $1 millón

Los colombianos ahora podrán acceder a inversiones internacionales desde montos bajos, gracias al lanzamiento del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Meta Decidida de Aval Fiduciaria, que integra portafolios diseñados por BlackRock, el mayor administrador de activos del mundo.

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El fondo permite invertir desde $1 millón en activos globales de renta fija y acciones, a través de ETFs de iShares, manteniendo toda la operación en pesos y bajo supervisión local.

Esto elimina barreras tradicionales como la necesidad de abrir cuentas en el exterior y facilita el acceso a mercados internacionales desde Colombia.

La iniciativa llega en un contexto donde solo el 5% de los colombianos invierte en fondos, una cifra baja frente a economías desarrolladas. Con este producto, la fiduciaria busca ampliar la participación en el sistema financiero y acercar a más personas a instrumentos de inversión diversificados.

El FIC Meta Decidida se basa en portafolios modelo de bajo costo y alta liquidez, listados en el Mercado Global Colombiano de la Bolsa de Valores de Colombia.

Además, ofrece vinculación digital en pocos minutos, diversificación internacional y un perfil de riesgo moderado, elementos que apuntan a simplificar la experiencia del inversionista.

Según Alejandro Gómez, presidente de Aval Fiduciaria, el objetivo es democratizar el acceso a los mercados globales con productos accesibles y confiables.

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La estrategia también responde al crecimiento acelerado de los ETFs a nivel mundial, que ya superan los US$14,6 billones en activos y podrían duplicarse antes de 2030.

En este escenario, el nuevo fondo refleja una tendencia clara, la integración de inversionistas locales a mercados globales, con soluciones digitales y montos de entrada más bajos que buscan cerrar brechas de acceso y fomentar el ahorro e inversión en el país.