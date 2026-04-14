Mercado financiero colombiano muestra leve recuperación, pero con señales de volatilidad e incertidumbre

El mercado financiero colombiano evidenció en marzo de 2026 una mejora en el apetito por activos locales, aunque con señales claras de cautela y volatilidad.

Según el más reciente informe del Índice de Dinámica Inversionista (IDI) de la Autorregulador del Mercado de Valores, el indicador general se ubicó en 6,7 puntos, frente a 4,0 en febrero, lo que refleja un paso de la indiferencia hacia una intención moderada de compra.

El comportamiento del índice también mostró mayor actividad: en el 57 % de las jornadas del mes predominó la intención de compra, mientras que el 24 % se ubicó en zona de indiferencia y el 19 % reflejó intención de venta, evidenciando un mercado activo pero aún dividido.

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La volatilidad fue otro rasgo clave. El IDI alcanzó un máximo de 34,3 puntos (intención alta de compra) y un mínimo de -15,9 (venta moderada), lo que muestra un rango amplio en las decisiones de inversión.

Por segmentos, las diferencias fueron marcadas. En renta variable, el indicador promedió -19,7, con un 81 % de las jornadas en zona de venta, confirmando el bajo apetito por acciones locales.

En contraste, el mercado cambiario registró un índice de 21,8, con un 76 % de los días en intención de compra y picos de hasta 59 puntos, reflejando mayor confianza en la moneda.

En deuda pública, el comportamiento fue más estable: el índice se ubicó en -1,0, en zona de indiferencia, con una distribución equilibrada entre compra (33 %), venta (29 %) e indecisión (38 %).

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Durante el mes, las tasas de los TES en pesos registraron una reducción promedio de 37 puntos básicos, mientras que el peso colombiano presentó movimientos con una variación cercana al 2,6 % frente al dólar, en medio de un entorno de alta volatilidad.

El balance deja un panorama claro: aunque los inversionistas muestran mayor disposición a comprar activos locales, la volatilidad y la incertidumbre económica siguen condicionando el ritmo de la recuperación del mercado.