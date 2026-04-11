El riesgo de las acciones en el mundo

Aswath Damodaran, uno de los académicos más influyentes del mundo en finanzas corporativas y valoración de empresas y profesor de NYU, cada año publica un informe sobre las primas de riesgo de las acciones en el mundo. Dichas primas reflejan el rendimiento adicional que los inversionistas exigen para invertir en cada país, donde valores más altos indican mayor riesgo percibido.

Con corte a enero de 2026, se constata que las economías estables tienen primas de riesgo de entre 4 y 5 por ciento, mientras que en países que enfrentan conflictos o crisis económicas pueden superar el 30 por ciento.

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Las acciones de Bielorrusia, Líbano, Sudán y Venezuela son las de mayor riesgo en 2026. En el polo contrario están las de Canadá, Alemania, Suiza, Singapur, Suecia y Países Bajos, hoy consideradas como las más seguras. En el caso de las acciones colombianas, según Damodaran, la prima de riesgo es de 7,1 por ciento, dato que puede empeorar tras la reciente rebaja de la calificación del país por parte de Standard & Poor’s.