CONFIDENCIALES

El riesgo de las acciones en el mundo

Un reciente informe revela cuáles son los países con mayor y menor riesgo para invertir en bolsa.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
11 de abril de 2026, 1:13 a. m.
Las bolsas reaccionan en tiempo real a factores como inflación, tasas de interés y estabilidad política de un país.
Las bolsas reaccionan en tiempo real a factores como inflación, tasas de interés y estabilidad política de un país. Foto: Getty Images

Aswath Damodaran, uno de los académicos más influyentes del mundo en finanzas corporativas y valoración de empresas y profesor de NYU, cada año publica un informe sobre las primas de riesgo de las acciones en el mundo. Dichas primas reflejan el rendimiento adicional que los inversionistas exigen para invertir en cada país, donde valores más altos indican mayor riesgo percibido.

Con corte a enero de 2026, se constata que las economías estables tienen primas de riesgo de entre 4 y 5 por ciento, mientras que en países que enfrentan conflictos o crisis económicas pueden superar el 30 por ciento.

Dólar cerró a la baja en Colombia: así quedó el precio oficial para el 10 de abril

Las acciones de Bielorrusia, Líbano, Sudán y Venezuela son las de mayor riesgo en 2026. En el polo contrario están las de Canadá, Alemania, Suiza, Singapur, Suecia y Países Bajos, hoy consideradas como las más seguras. En el caso de las acciones colombianas, según Damodaran, la prima de riesgo es de 7,1 por ciento, dato que puede empeorar tras la reciente rebaja de la calificación del país por parte de Standard & Poor’s.