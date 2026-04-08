S&P baja de nuevo la calificación de Colombia por el deterioro de las finanzas públicas

Tal como lo temían varios expertos, las calificadoras de riesgo en su más reciente evaluación del país lo volvieron a rajar. Esta vez el turno fue para S&P Global Ratings, firma que redujo la calificación soberana de Colombia en moneda extranjera de ‘BB’ a ‘BB-’ y la de moneda local de ‘BB+’ a ‘BB’.

La decisión, anunciada este miércoles 8 de abril, también incluyó una revisión a la baja de la evaluación de transferibilidad y convertibilidad, que pasó de ‘BBB-’ a ‘BB+’. Este indicador mide la capacidad de un país para permitir el libre flujo de capitales y divisas.

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“Nuestras calificaciones sobre Colombia reflejan su limitada flexibilidad fiscal, elevada carga de deuda, débil posición externa y un PIB per cápita moderado”, sostiene el comunicado de S&P en el que anuncian la decisión. En su concepto, el problema del país es que la política fiscal se ha vuelto menos predecible, lo cual se evidencia en la decisión del Gobierno de suspender la regla fiscal el año pasado.

A eso se suma el hecho de que el entorno político no ha sido favorable para reformas tributarias de fondo, en medio de amplios déficits desde 2024, los cuales han sido resultado de un elevado gasto primario del Gobierno, altas tasas de interés e ingresos fiscales por debajo de lo esperado.

El descuadre de las finanzas públicas es un riesgo creciente, no solo se recauda menos impuestos, sino que al país cada vez le sale más caro endeudarse. Foto: Adobe stock

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