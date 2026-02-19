Sector financiero

Calificadora Fitch alerta que el alza del salario mínimo pone a prueba la estabilidad del sistema financiero colombiano

Se prevé un incremento de los pasivos pensionales y un impacto sobre el crédito, porque el incremento salarial se acompaña de mayores tasas de interés.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
19 de febrero de 2026, 11:36 a. m.
La calificadora Fitch Ratings sostiene que la combinación de cambios regulatorios con el alza del mínimo incrementa los riesgos para bancos, aseguradoras y AFP.
La calificadora Fitch Ratings sostiene que la combinación de cambios regulatorios con el alza del mínimo incrementa los riesgos para bancos, aseguradoras y AFP. Foto: AFP/Mauricio García Echeverri -Asobe Stock/123RF

Aunque el fuerte aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno para 2026, del 23 %, se encuentra actualmente en un limbo jurídico, los impactos que ya se sienten por dicha alza comienzan a generar efectos colaterales relevantes sobre el sistema financiero, en particular la banca, las aseguradoras y los fondos de pensiones.

De acuerdo con dos análisis de la calificadora Fitch Ratings, la medida está elevando los riesgos asociados a los clientes de esas entidades, al tiempo que presiona su rentabilidad y la calidad de sus activos. Según la calificadora, pese a la suspensión decretada por el Consejo de Estado, es muy probable que el aumento del mínimo se mantenga en niveles “significativos”.

Gobierno radicó el documento con el que busca tumbar la suspensión del decreto del salario mínimo: estos son los detalles

En el caso de las aseguradoras y las administradoras de fondos de pensiones (AFP), Fitch advierte que el incremento del salario mínimo —muy por encima de la inflación de 2025, que fue del 5,1 %— tiene un impacto directo sobre los pasivos pensionales. En Colombia, la pensión mínima está indexada al salario mínimo, lo que genera una “desviación” cuando este crece mucho más rápido que los precios. Esa diferencia eleva el valor presente de las obligaciones futuras y tensiona la gestión de activos y pasivos de las aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias.

El riesgo se agrava porque cerca del 75 % de las rentas vitalicias están denominadas en salarios mínimos y se concentran en pocas compañías. A noviembre de 2025, las reservas asociadas a estos productos alcanzaban los 66,3 billones de pesos, y Fitch estima que algunas aseguradoras podrían necesitar reforzar sus reservas técnicas en montos equivalentes al 15 % o al 20 % de su capital, lo que afectaría de manera significativa su rentabilidad e incluso podría llevar a pérdidas netas en algunos casos.

Macroeconomía

Trabajadores afectados por crisis del Etanol siguen protesta frente a Minminas. Denuncian presunta corrupción que favorece el contrabando

Macroeconomía

Gasto real de los hogares perdió fuerza en enero, según informe de Raddar. ¿Efecto salario mínimo?

Macroeconomía

Dólar amanece con precio más caro en Colombia: cotización del 19 de febrero

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 19 de febrero: así se mueve la moneda

Macroeconomía

¿Qué ha pasado después de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro? “Punto de inflexión positivo”

Macroeconomía

Embalses en Colombia: ya no hay ninguno con alerta roja. Superservicios monitorea el hecho que llevó a emergencia económica

Macroeconomía

Esto es lo primero que deberá hacer el sucesor de Petro para acelerar el crecimiento de Colombia, según seis centros de pensamiento

Dinero

Fitch Ratings advierte impacto por aumento desbordado de salario mínimo en Colombia: “Los riesgos para el crecimiento han aumentado”

Contenido en colaboración

Fitch Ratings asciende a positiva la perspectiva a largo plazo de FGA Fondo de Garantías

Dinero

Colombia patea el problema de la deuda mientras crece el riesgo fiscal y el temor por una emergencia económica

x
Este 19 de febrero se realizan concentraciones en contra de la suspensión del decreto que subió el salario mínimo en 23,7 %. Foto: Montaje SEMANA |JUAN CARLOS SIERRA PARDO / X: @petrogustavo

A este panorama se suma el Decreto 1485 de 2025, que redujo el mecanismo de compensación del Gobierno frente a la desviación entre inflación y salario mínimo, trasladando más riesgo directamente a las aseguradoras. Además, las propuestas para limitar la inversión extranjera de las AFP —con un tope de 30 %— podrían reducir los retornos ajustados por riesgo y aumentar la concentración en deuda soberana local, lo que, según Fitch, mermaría la capacidad de los ahorradores de obtener ingresos adecuados en la jubilación.

El sistema bancario tampoco es ajeno a estas presiones. Fitch señala que los bancos enfrentarán una compresión de sus márgenes de interés, debido a que los costos de fondeo están aumentando más rápido que la capacidad de reajustar el precio de los créditos. El aumento del salario mínimo se da, además, en un contexto de tasas de interés elevadas y una inflación esperada cercana al 6 % para 2026, lo que debilita la capacidad de pago de hogares y empresas.

Las implicaciones de subir el salario mínimo 23% van más allá de la inflación. Cinco sectores en donde más se siente el golpe

Si bien el mayor ingreso podría impulsar temporalmente el consumo y el uso del crédito, Fitch advierte que esto podría traducirse en un crecimiento de carteras sin garantía más riesgosas, con mayores deterioros si el entorno económico se debilita. Las hipotecas, especialmente en los segmentos de vivienda VIS y VIP, también generan preocupación por el encarecimiento de la vivienda, la eliminación de subsidios y las mayores exigencias de financiación.

Aunque la calificadora espera que la capitalización del sistema financiero se mantenga, el mensaje es claro: el aumento del salario mínimo, combinado con cambios regulatorios, está elevando los riesgos estructurales del sector financiero colombiano y obligará a bancos, aseguradoras y fondos de pensiones a operar en un entorno más estrecho y desafiante durante 2026.

Más de Macroeconomía

Protesta de trabajadores de Etanol frente a MinMinas

Trabajadores afectados por crisis del Etanol siguen protesta frente a Minminas. Denuncian presunta corrupción que favorece el contrabando

Se recomienda que aquellos que no estén seguros de cómo completar su declaración busquen la asesoría de profesionales de impuestos certificados.

Gasto real de los hogares perdió fuerza en enero, según informe de Raddar. ¿Efecto salario mínimo?

Dólar cerró en Colombia

Dólar amanece con precio más caro en Colombia: cotización del 19 de febrero

Dolar precio

Dólar en casas de cambio para este 19 de febrero: así se mueve la moneda

Reunion Donald Trump Gustavo Petro

¿Qué ha pasado después de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro? “Punto de inflexión positivo”

Alerta roja en embalse Urrá

Embalses en Colombia: ya no hay ninguno con alerta roja. Superservicios monitorea el hecho que llevó a emergencia económica

Seis centros de pensamiento presentaron un compendio de estrategias para el desarrollo económico y social de Colombia enfocadas en el periodo 2026-2030.

Esto es lo primero que deberá hacer el sucesor de Petro para acelerar el crecimiento de Colombia, según seis centros de pensamiento

Billetes euros.

Precio del euro: la divisa cerró la tarde del 18 de febrero con marcada reducción en su valor

Success business chart with green arrow up and USA dollars background. Profit and money. Financial and business graph. Stock market growth 3d illustration.

Dólar se impulsó al alza y revirtió la tendencia del mercado: precio oficial del 18 de febrero

Noticias Destacadas