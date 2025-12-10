Suscribirse

Fasecolda y Asofondos reiteran pedido urgente al Gobierno tras decreto que afectaría a trabajadores

Solicitan la instalación de una mesa técnica.

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 5:55 p. m.
Niña sentada en silla de ruedas en el hospital
Son varios los trabajadores colombianos que se verían afectados en la entrega de su pensión. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Este 10 de diciembre, Fasecolda y Asofondos volvieron a solicitar al Gobierno Nacional la instalación de una mesa técnica con el fin de evaluar los efectos del borrador de decreto publicado por el Ministerio de Hacienda que buscaría que modifica el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo.

“Hacemos nuevamente un respetuoso llamado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que se abra una mesa técnica en la que podamos mostrarle la gravedad de las consecuencias que, sobre los trabajadores colombianos, los futuros pensionados, tendría la expedición del decreto mencionado”, indicaron los gremios.

Los analistas reconocen que la estrategia de manejo de deuda ha funcionado contablemente, pero no resuelve los problemas fundamentales, como un gasto muy superior a los ingresos.
Los gremios elevaron su preocupación. | Foto: ADOBE STOCK

El cambio reglamentario implica que hayan menos pensionados, menores mesadas pensionales y un desfinanciamiento de la prima del seguro que cubre incapacidad y muerte.

Aseguran que en el impacto de la invalidez y sobrevivencia, aunque la propuesta no incrementa el capital requerido para acceder a pensiones de invalidez y sobrevivencia, en la práctica el cambio sí eleva de manera significativa el costo de los siniestros que debe asumir el seguro previsional.

Contexto: BanRepública confirma el estado de la deuda externa de Colombia. ¿Será un dolor de cabeza para el próximo gobierno?

Dicho aumento en el costo llevaría a que la prima del seguro supere el límite legal del 3%, lo cual hace inviable su aseguramiento contra los riesgos de incapacidad y muerte.

“Sin un seguro previsional funcional, la protección—que hoy beneficia a cerca de 20 millones de trabajadores— quedaría seriamente comprometida", indicó.

Los pensionados con mesadas iguales o inferiores a un salario mínimo solo deben aportar el 4 % para salud, según Colpensiones.
Esto es lo que dicen los gremios sobre los afectados. | Foto: 123RF

De otro lado precisaron los impactos sobre las pensiones de vejez, asegurando que existe el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) para quienes no logran acumular el capital necesario y cumplen con las 1.150 semanas de cotización.

Pese a ello, hoy existe un grupo de afiliados, que bajo las reglas vigentes pueden pensionarse de manera anticipada sin acudir al FGPM ni acreditar esas semanas, gracias a que logran autofinanciar una renta vitalicia.

Contexto: Salario mínimo 2026: inteligencia artificial reveló cuál sería el aumento que devengarían los trabajadores en Colombia

Sin embargo, si se modifica la propuesta, serían decenas de miles de colombianos que tendrían que cotizar y ahorrar mucho más tiempo, para poder pensionarse. De lo contrario tendrían que aceptar una mesada inferior a la que recibirían en el esquema actual.

Así cambiaría con el decreto mencionado. | Foto: Guillermo Torres

Los colombianos que asumen los mayores costos:

Al reducirse la cobertura que hoy respalda el Estado frente al deslizamiento del salario mínimo, los efectos que se verán es que una parte del costo recaería sobre el seguro previsional, volviéndolo inviable.

Otra parte recaería sobre las personas que buscan pensionarse por vejez, quienes deberán ahorrar más o recibir menos.

